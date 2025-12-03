Emendamento per il trasferimento oro Bankitalia, restano dubbi della Bce nonostante la modifica del testo in Manovra

Oro Bankitalia, scontro tra Bce e governo sull‘emendamento in Manovra di Bilancio che prevedeva il trasferimento delle riserve auree allo Stato Italiano. Se inizialmente le perplessità della Banca Centrale Europea si erano concentrate sulla formulazione della disposizione che anticipava un passaggio di gestione delle risorse, ora, anche dopo la modifica del testo, secondo il quale l’oro apparterrebbe al popolo italiano, permangono dubbi sulla norma stessa in quanto ritenuta “Poco chiara e discutibile“.

Le osservazioni della Bce infatti hanno riguardato la possibile violazione del trattato Ue, che garantisce l’indipendenza delle banche centrali, come la Banca d’Italia, sulla detenzione e sul controllo dei beni.

Una autonomia che non può essere compromessa con sollecitazioni o istruzioni imposte da altri organi, comprese le autorità governative. Una questione che era stata già trattata nel 2019, quando era già stato precisato, in risposta ad una bozza di legge simile, che una cessione di proprietà avrebbe potuto violare il principio che impone il divieto di finanziamento del settore pubblico da parte degli istituti centrali.

Trasferimento Oro Bankitalia, Bce contro l’emendamento del governo: “Chiarisca la finalità o riconsideri la norma”

Nuovo emendamento sul trasferimento dell’Oro Bankitalia allo Stato, arriva la correzione del testo, firmata dal capogruppo di FdI al Senato Lucio Malan, che ha ridefinito la norma, come un passaggio di gestione delle riserve auree, che se prima stabiliva l’appartenenza “Allo Stato in nome del Popolo” ora diventa direttamente “Del Popolo Italiano”.

Tuttavia per la Bce non basta a sola modifica a prevenire una eventuale violazione dell’autonomia degli Istituti centrali, perchè, come ha spiegato il comunicato, pubblicato poi sul sito ufficiale della Banca Centrale Europea, resta poco chiara la finalità stessa del provvedimento, che ora il governo è stato invitato a spiegare o riconsiderare. La manovra, come anticipato da Milano Finanza, avrebbe portato ad un “esproprio” di beni di riserva attualmente detenuti nei caveau della Banca d’Italia, pari ad un totale di valore di 275 miliardi di euro.

