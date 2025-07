In un periodo di forte incertezze economiche, l’oro da investimento torna a far nutrire interesse dalla maggior parte dei cittadini italiani ed europei che vogliono proteggere i loro risparmi dall’inflazione. La Legge tuttavia, sull’argomento è piuttosto rigida, e fa delle differenziazioni importanti con la Legge numero 7 emanata nel 2000.

Se il metallo non è dematerializzato, e dunque si tratta di un materiale “fisico”, occorre prestare attenzione alla definizione di “oro industriale” e alla sua composizione, al peso e alla forma. Di seguito analizziamo nei dettagli quando il bene rifugio è definibile “da investimento”.

Come distinguere l’oro da investimento dall’industriale

La Legge è piuttosto chiara su come individuare l’oro da investimento da quello ad esempio “industriale”. Per chi vuol trarci un guadagno deve accertarsi di capitalizzare soldi su placche e lingotti ammessi nel mercato con purezza più elevata o uguale a 995 grammi ed entro il grammo.

Quanto alle monete placate in oro è importante che in caso di purezza oltre o uguale a 900 grammi le stesse siano state coniate dopo l’anno 1800 e che la vendita sia legale e contemplata dal loro Paese di origine.

Infine, il loro valore di vendita non può essere superiore all’80% rispetto al listino di mercato.

Oro industriale

Da quando il valore dell’oro ha raggiunto un record, sempre più italiani sono intenzionati ad investire sul metallo prezioso. Ecco perché è importante anche conoscere la definizione il significato di “oro industriale”.

Come dice la parola stessa, i metalli gialli da “industrializzare”, sono destinati alla fusione o comunque alla trasformazione della materia prima in forma grezza. Nella stessa “soluzione” rientrano anche eventuali “gioielli gialli” da fondere per ricavare beni da investimento.

Obblighi del venditore

Nel caso in cui l’investitore acquisisca oro da investimento o industriale per un importo superiore o massimo di 10.000€, o il bene sia oggetto di uno scambio di operazioni (anche a titolo gratuito), la dichiarazione è obbligatoria.

In caso di detenzione della materia prima grezza è indispensabile effettuare la dichiarazione nella sezione RW della dichiarazione dei redditi.

Le tasse da pagare alla vendita

Per i contribuenti privati che vendono l’oro senza essere impresari, la Legge attribuisce i ricavi come “redditi diversi”, e dunque applica una tassazione apri al 26% della plusvalenza.

Spesso però l’investitore – per diversi motivi – non riesce a comprovare il valore d’acquisto, rischiando di non poter determinare l’importo originario e il reale guadagno (la differenza tra l’investimento iniziale e la vendita).

In questo caso il fisco applica l’intera imposta sull’intero valore al venduto.