Crisopea è realtà? Una start-up è riuscita a produrre oro dal mercurio: cos'è la trasmutazione nucleare e cosa c'entra con l'alchimia

Dai metalli all’oro: la trasformazione è possibile per una start-up che si occupa di energia da fusione. La sfida che ha accompagnato l’umanità lungo tutta la sua storia potrebbe essere stata vinta, perché potrebbe essere stato scoperto come modificare il processo per produrre oro a partire dal mercurio. Marathon Fusion, azienda finora impegnata nell’uso della fusione nucleare per generare energia, ha dichiarato che lo stesso processo può essere impiegato anche per la produzione dell’oro.

In un documento accademico pubblicato la settimana scorsa, si afferma che i neutroni rilasciati nelle reazioni di fusione possono essere utilizzati per ottenere oro attraverso un processo noto come trasmutazione nucleare.

Lo studio, realizzato dalla start-up con sede a San Francisco, non è ancora stato sottoposto a revisione paritaria, ma è già stato accolto positivamente da alcuni esperti del settore, tra cui il fisico Ahmed Diallo del laboratorio nazionale del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti a Princeton, che ha visionato il documento.

La crisopea, comunemente nota come alchimia, è stata perseguita sin dall’antico Egitto, ma ora potremmo essere vicini a una svolta decisiva, perché potrebbe essere realizzabile a livello nucleare.

START-UP REALIZZA CRISOPEA E PRODUCE ORO DAL MERCURIO

Inizialmente, il team si occupava di combustibile, in particolare di come rendere più efficiente il sistema di combustione in una centrale a fusione; successivamente, ha cominciato a esplorare le possibilità offerte dalla trasmutazione nucleare.

Gli scienziati, secondo quanto riportato dal Financial Times, hanno sintetizzato oro utilizzando acceleratori di particelle, ma le quantità erano minime e i costi troppo elevati. All’inizio di quest’anno, però, i fisici del CERN hanno riferito di aver osservato atomi di piombo trasformarsi in oro durante collisioni ad altissima velocità nel Large Hadron Collider.

Marathon Fusion, invece, propone di partire da due isotopi dell’idrogeno — deuterio e trizio — fondendoli ad altissime temperature, in modo da produrre elio e neutroni ad alta energia. Aggiungendo mercurio-198 vicino al reattore, i neutroni lo trasformerebbero in mercurio-197, che è instabile e, nel giro di 64 ore, decade in oro-197, ossia l’oro che conosciamo.

L’ipotesi è che ogni gigawatt di potenza elettrica da fusione, pari a quella di una grande centrale, possa produrre cinquemila chilogrammi di oro all’anno. Con i prezzi attuali, il valore dell’oro prodotto sarebbe simile a quello dell’elettricità venduta, raddoppiando così i guadagni di una centrale a fusione.

TRASMUTAZIONE NUCLEARE: GLI OSTACOLI E LE SFIDE

Non mancano, tuttavia, problemi e limiti. Se sono presenti altri isotopi di mercurio, potrebbero formarsi isotopi radioattivi dell’oro, che richiederebbero un periodo di “riposo” di 14-18 anni per diventare completamente sicuri. Inoltre, è necessaria una centrale a fusione pienamente funzionante, ma al momento non ne esiste ancora una commerciale, e potrebbero essere necessari anni, se non decenni, per realizzarla.

Bisogna considerare anche la possibile reazione del mercato dell’oro: un aumento così grande della produzione farebbe crollare il prezzo. D’altra parte, sarebbe un modo per rendere la fusione più redditizia, attirare più investimenti e accelerare lo sviluppo di questa tecnologia. Potrebbe anche rivoluzionare il mercato dei metalli preziosi e, forse, portare alla produzione di altri materiali rari.