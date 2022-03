Orologio Swatch Omega: corsa all’acquisto/ Code di notte in tutta Italia: pochi pezzi

È corsa all’acquisto per l’orologio Swatch Omega, il cui nome ufficiale è “Speedmaster MoonSwatch”. Il prodotto è stato realizzato in collaborazione dalle due realtà ed è sostanzialmente un remake dello “Speedmaster Professional” dell’azienda svizzera, ovvero il modello che fu utilizzato dagli astronauti della Nasa nel 1969 quando atterrarono per la prima volta sulla Luna. La novità rispetto al predecessore sta nel fatto che questa volta il dispositivo è realizzato in Bioceramica.

I modelli dell’orologio che sono stati messi in vendita sono ben undici. I loro nomi, coerentemente con il tema, sono ispirati ai pianeti del Sistema Solare: Sole, Luna, Terra, Marte, Giove, Saturno, Plutone, Venere, Urano, Nettuno e Mercurio. Sul retro di ognuno di essi c’è anche una piccola rappresentazione del relativo pianeta. Il costo è di 260. Accaparrarselo, tuttavia, non è semplice, dato che i pezzi messi in vendita non sono molti ed è possibile acquistarlo soltanto in store.

Orologio Swatch Omega: corsa all’acquisto: migliaia di persone lo vogliono

In centinaia nella notte si sono messi in coda per l’acquisto del nuovo orologio Swatch Omega: la corsa è stata dettata dalla paura di non trovarlo più nei negozi dove è in vendita. In tutta Italia, dunque, si sono formate lunghe file: da Napoli a Firenze. La brutta notizia è che in molti store, proprio come in quello partenopeo, il prodotto è già esaurito. In molti sono stati costretti a tornare a casa a mani vuote.

È così che nelle scorse ore, come riportato da Fanpage, alcuni esemplari degli undici modelli dell’orologio ambito dai collezionisti sono apparsi sul web. Qualcuno tra coloro che sono riusciti ad aggiudicarsi un esemplare, infatti, sta già cercando di specularci. Sulle piattaforme di e-commerce sono stati messi in vendita alcuni pezzi, con un costo ovviamente nettamente superiore a quello originale. Si arriva addirittura a 1800 euro. Chissà se qualche appassionato sarà disposto a spendere così tanto per aggiudicarselo.

