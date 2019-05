Orosco Paolo Fox, classifica settimanale 26-31 maggio/ Previsioni segno per segno

Oroscopo 26-31 maggio, classifica settimanale dei segni di Paolo Fox

Ritorna l’Oroscopo di Paolo Fox e la classifica settimanale che gli appassionati delle stelle aspettano come sempre. DiPiù TV ci aiuta a scoprire le ultime previsioni, a partire da quali segni hanno conquistato il posto di super fortunati. Cinque stelline all’Ariete, vincente in Amore già dalla fine dello scorso mese. Alcune difficoltà per chi ha sbagliato nel valutare un partner. Le coppie continuano alla grande, anche se le spese sono da tenere sotto controllo a causa di Marte dissonante. Più forza nel lavoro, in previsione di un futuro migliore. I single del Leone possono finalmente ricevere risposte in Amore e potranno contare su uno slancio passionale utile per cercare un partner adeguato. Progetti in arrivo per le coppie, anche per chi cerca un figlio. Chi invece si è separato potrà contare su un aiuto del cielo. Da non sottovalutare le occasioni nel lavoro, ma attenzione ai soldi e alle discussioni con i soci. Con alle spalle un aprile pesante, i single della Bilancia possono prendersi una pausa dagli impegni e problemi lavorativi. Tempo di pensare all’Amore, ma cautela con i rapporti clandestini. Liti in famiglia, anche se in generale il cielo aiuta chi è alla ricerca di soluzioni. Si prepara inoltre il terreno per un 2020 soddisfacente dal punto di vista lavorativo, grazie a basi che inizieranno a prendere forma in questi giorni. Mercurio e Sole sono favorevoli: qualcuno potrebbe ricevere un rimborso.

Oroscopo: quali sono i segni in crescita della settimana?

La classifica di Paolo Fox ritorna su DiPiù TV con un Oroscopo tutto da scoprire. Quattro stelline per il Toro, visto che i single sono in una fase di recupero grazie al transito di Venere. Le stelle aiutano chi è alla ricerca di un’emozione particolare. Aumenta l’attrazione fisica con Ariete e Bilancia. Progetti da realizzare per le coppie, per un’estate che potrebbe regalare soddisfazioni. Qualcuno potrebbe recuperare un’iniziativa e chi si è separato può trovare un accordo per i conti in sospeso. Bene il Lavoro grazie ad Urano nel segno: l’ambizione verrà premiata, così come i progetti a luna scadenza. I single del Gemelli possono ricevere un aiuto da Sole nel segno e persino da Mercurio. Da tenere sotto controllo le giornate attorno a lunedì, ma gli ultimi tre giorni del mese regalano opportunità e voglia di amare. Le coppie sono stanche, forse per tensioni in famiglia legate ad aspetti legali. Lunedì sottotono. Le coppie più solide invece recuperano. Mediazioni possibili nel lavoro per gli affari legali e per ammonire chi non ha soddisfatto una richiesta. Tutto fila liscio per lo Scorpione innamorato, nonostante ci sia ancora della diffidenza con cui fare i conti. Chi è in crisi potrebbe esplodere, ma sarebbe meglio non arrabbiarsi e dimenticare. Coppie nervose a causa di Venere in transito, che aiuta però a tenere sotto controllo le liti. Le quarantenni del segno hanno desiderio di maternità. Nel lavoro andrà fatta una scelta, che potrebbe comportare la chiusura di un’attività. Meglio chiedere il consiglio di un esperto.

Oroscopo settimanale, i segni in calo

Si parla di stelle in compagnia di Paolo Fox, che grazie alle pagine di DiPiù TV ci regala la nuova classifica ed il suo Oroscopo. Tre stelline per il Sagittario, visto che i single sono nervosi ed affaticanti. Anche se hanno preso di mira qualcuno, potrebbero scegliere di interrompere tutto per paura di soffrire. Gli ultimi due anni sono stati di tensione per le coppie: chi non ha retto ha già mollato la spugna, mentre chi è rimasto insieme recupera forza. Meglio tenere sotto controllo le energie, per un lavoro che innervosisce anche chi non lo ha. Spese da affrontare con cautela, soprattutto lunedì e martedì. Confusi i single dell’Acquario, che dovrebbero chiarire le idee sul partner ideale. Qualcuno potrebbe non volere in realtà un rapporto di coppia ed anche i nati del segno più adulti potrebbero non fare nulla per provocare gli eventi voluti. Le coppie sono alla ricerca di un equilibrio che per ora sarà difficile da ottenere. L’insoddisfazione di un partner potrebbe influenzare i pensieri dell’altro. Entro i primi giorni di giugno verranno messe in discussioni associazioni e collaborazioni. In alcuni casi possono sfociare in liti, da cui guardarsi le spalle. I single dei Pesci non sembrano volere impegni, tanto che cercano rapporti fugaci o complicati. Potrebbe essere una strada utile per evitare ripensamenti e malessere. Sono ancora troppi l’impegni che influiscono in modo negativo sull’Amore e sulle coppie. Ci sono stati diversi problemi, a volte anche per le spese o per un trasferimento. Bisogna però pensare a proteggere i sentimenti. Litigioso il lavoro, per contrasti che andranno risolti. Luna nel segno nei primi due giorni della settimana: regaleranno qualche garanzia in più.

Chi ha guadagnato l’ultima posizione nella classifica dell’oroscopo di Paolo Fox?

Ultimi tre segni per la classifica dell’Oroscopo di Paolo Fox, Due sole stelline al Cancro, che deve mantenere la calma in amore. Soprattutto da mercoledì a venerdì, quando si potrebbe presentare un contrasto con cui fare i conti. Allontanamenti nelle coppie, anche se solo momentanei per chi riuscirà a gestirli al meglio. Nelle giornate centrali della settimana, chi diventerà nervoso e polemico metterà in discussione i rapporti. Saturno in opposizione non aiuta nel lavoro, a causa di indecisioni e rallentamenti. I cuori solitari della Vergine metteranno alla prova la pazienza nei primi giorni della settimana. Forse perché la persona scelta non è chiara sui propri sentimenti. Le coppie sono ancora alle prese con i conti da mettere a posto, ma la Luna favorevole permette di parlarne con chiarezza. Da evitare i conflitti nelle prime giornate della settimana. Il mese di giugno sarà invece importante per il lavoro, mentre le ultime giornate di maggio saranno sottotono. Meglio approfittarne per cercare conferme o valutare la solidità di rapporti professionali. I single del Capricorno non devono sottolineare la differenza di vedute. Si cerca chiarezza, ma le nuove storie non promettono trasparenza. Da valutare con attenzione tutte le mosse da compiere in coppia, soprattutto fra mercoledì e venerdì, quando una parola di troppo potrebbe far saltare tutto. Magari la crisi verrà evitata, ma sarà necessario un chiarimento. Alcuni nati del segno si sono già rimessi in gioco nel lavoro, mentre altri sono ancora in attesa di risposte. Il cielo suggerisce di procedere con attenzione.



