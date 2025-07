Oroscopo oggi domenica 13 luglio: ecco le previsioni per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Proseguiamo il nostro viaggio nello zodiaco in questa domenica di metà luglio, con l’oroscopo di oggi e le previsioni segno per segno di Ginny, pubblicate sul sito di Fanpage. Andiamo dunque a scoprire cosa dicono le stelle per gli altri segni dello zodiaco, per quanto riguarda amore, lavoro e benessere.

Partiamo con l’oroscopo di oggi della Bilancia che sorride ai nati sotto questo segno. L’amore va a gonfie vele, così il fascino e il magnetismo che crescono sempre più. La fortuna sembra accompagnare la Bilancia in questa domenica che si preannuncia alquanto divertente.

Lo Scorpione deve fare i conti con un cuoricino ancora congelato. Non è nel mood giusto e se la buona sorte gli passasse di fianco, non la noterebbe. Forse è il caso di sfogare tutto lo stress prima di mettere una riga e ricominciare.

L’oroscopo del Sagittario presenta luci e ombre in una domenica di metà luglio che forse è meglio trascorrere in un’amaca tra due alberi per lasciarsi dondolare dolcemente. In amore si muove qualcosa, ma forse non c’è piena fiducia.

Il Capricorno si muove con sicurezza sul fronte dei sentimenti. Questo segno conta unicamente sulle proprie forze per raggiungere i propri traguardi e non necessariamente è un male. Il suggerimento dell’esperta, per questa giornata, è di maschera la stanchezza delle notti brave.

L‘Acquario sembra trovarsi al posto giusto nel momento sbagliato. L’oroscopo di questo segno non sembra essere molto promettente nella giornata di oggi. Se dovessi esserci un momento down, è bene mettere nero su bianco ciò che si sente. Potrebbe essere molto utile.

Concludiamo l’oroscopo di oggi con il segno dei Pesci. L’amore procede al meglio, lo spirito è quello giusto e ogni cosa viene vissuta con enfasi. Dato che è domenica, riposarsi è cosa buona e giusta. Dove? Magari sotto il sole, comodamente sdraiati sul proprio asciugamano.