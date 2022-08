Oroscopo 16 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 16 agosto 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Torna anche in occasione della festività di Ferragosto, il consuetudinario appuntamento con l’oroscopo domani curato da Paolo Fox, che quindi per la terza quaterna dei 12 segni dello zodiaco, rappresentata da Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci , fornisce le previsioni astrologiche per la giornata di martedì 16 agosto 2022. Come evolverà nella giornata di Ferragosto la situazione astrologica per ciò che concerne l’amore, il lavoro e la salute? A rispondere ci pensa l’esperto delle stelle, con le sue previsioni riprese meticolosamente sull’App-Astri.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Per ciò che concerne la sfera sentimentale l’oroscopo domani di Paolo Fox fa sapere ai Sagittario che alcuni decideranno di sposarsi o convivere, quelli che sono insoddisfatti in amore potrebbero iniziare un nuovo rapporto.

Amore, il punto su Capricorno

Come indica l’oroscopo domani di Paolo Fox, potrebbe esservi più spazio da dedicare alle vacanze, allo svago e ai rapporti interpersonali. Il Capricorno di tanto in tanto deve restare solo perché ha bisogno di concentrarsi sui propri pensieri e progetti.

Amore, il punto su Acquario

In amore non è detto che vi sia per forza una crisi, e se una relazione non va, sarà meglio non cercare ulteriori dispute.

Amore, il punto su Pesci

Bene è dedicarsi ad un progetto per il benessere della famiglia, e se c’è stata una crisi d’amore adesso i toni sono ben diversi.

Oroscopo domani, lavoro: i Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Nascono buone idee e anche qualche bella proposta in vista del prossimo anno, come preannuncia l’oroscopo domani di Paolo Fox per i nati sotto il segno del Sagittario.

Lavoro, il punto su Capricorno

Chi ha un’attività pubblica in questi giorni cercherà di vincere una nuova sfida. Sarà inevitabilmente coinvolto da tante idee…

Lavoro, il punto su Acquario

L’Acquario ha ora una voglia di sperimentare situazioni nuove e di trovare il proprio raggio di azione, lavorativo o anche di studio.

Lavoro, il punto su Pesci

I progetti che nascono in questo momento sono ancora un tantino confusi , anche perché Mercurio è in opposizione.

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Per ciò che concerne il benessere generale, il consiglio è quello di trovare la forza e il coraggio di lasciarsi andare, portando avanti dei progetti anche nuovi.

Salute, il punto su Capricorno

Questa potrebbe rivelarsi una giornata un po’ faticosa, ma presto vedrai tutto in un’ottica diversa e migliore, bisogna vivere con rinnovato ottimismo.

Salute, il punto su Acquario

Si prevede una giornata piena di vitalità e buoni propositi: il consiglio è di vivere carpe-diem per il buono stato di salute e benessere generale.

Salute, il punto sul Pesci

Per fortuna c’è una buona dose di autoironia, che spesso difende dalle problematiche della vita, così come fa sapere l’oroscopo domani di Paolo Fox.











