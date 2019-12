Oroscopo 2020: amore, segno per segno/ Che anno sarà? Ariete flop, Toro top, Vergine rinnovamento

Oroscopo 2020, amore: le previsioni dell’anno per Ariete, Toro, Gemelli Cancro

L’oroscopo del 2020 ci porta ad analizzare quanto raccontato da Daniela Nipoti su Io Donna, partendo dai segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: Sarà un anno un po’ così, non proprio come si sognerebbe. Comunque la grande intraprendenza del segno andrà a compensare ogni tipo di tensione, così si potrà arrivare con grande entusiasmo alla meta. Toro: le stelle saranno molto interessanti in questo periodo, dalla parte del segno per tutto il nuovo anno. Chi cera l’amore sarà pronto a raccogliere i buoni segnali del cielo per riuscire a trovare la dolce metà che cerca da diverso tempo. Gemelli: il segno è decisamente vivace e per questo non riesce a stare da solo e a piangersi addosso anche di fronte a quelle che sono delle evidenti difficoltà. Attenzione a Pesci e Sagittario con i quali ci sarà grande attrazione. Cancro: il segno si lancia in conquiste importanti anche perché in questo 2020 non ci sarà niente da fare, nessuno potrà resistere al segno.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, Oroscopo 2020

Andiamo ad analizzare da vicino Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione sempre seguendo l‘oroscopo 2020 di Io Donna. Leone: il rischio è quello di incappare in un anno che potrebbe essere anche modesto o con l’indifferenza pronta a regnare sovrana. Da luglio in poi grazie a Marte in Ariete arriverà però una forza prorompente per scacciare via i problemi vissuti fino a questo momento. Vergine: ci sarà un grande rinnovamento per un segno pronto a cambiare tanto della sua vita. Serve però essere positivi perché almeno in amore le cose potrebbero non andare come si desidera. Bilancia: qualcuno potrebbe decidere di lasciarsi, soprattutto se si sente stressato insieme al proprio partner. Ci sono ottime affinità con Ariete, Cancro e Capricorno. Scorpione: c’è chi ha voglia di famiglia e di crearsi una grande nuvola d’amore attorno. Potrebbero esserci incontri con Cancro e Pesci.

Previsioni oroscopo 2020: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ora soffermiamoci su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci grazie allo studio dell’oroscopo di Daniela Nipoti. Sagittario: si riuscirà a trovare la forza per cavarsela verso il futuro. Da luglio il segno avrà forza e determinazione per essere intraprendente e risolvere i problemi vissuti nella prima metà del 2020. Capricorno: c’è voglia di vivere sentimenti importanti, ma anche la paura di abbandonarsi allo stesso sentimento. Nonostante questo c’è dolcezza e voglia di stare vicino alle persone. Acquario: il segno vuole mettere la testa a posto per cercare di essere finalmente sereno. Potrebbero esserci degli accordi improvvisi con i nati sotto il segno dei Gemelli e del Sagittario, intensità nelle storie con Toro, Scorpione e Leone. Pesci: da tempo ormai il segno si trova a vivere la voglia di costruire una storia d’amore, presto però potrebbero esserci delle occasioni assolutamente da sfruttare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA