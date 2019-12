Oroscopo 2020: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Anno movimentato, novità in amore e…

Scopri le previsioni dell’oroscopo 2020: che anno sarà?

Dall’oroscopo 2020 di DonnaModerna.it andiamo ad analizzare che anno sarà per il segno dell’ Ariete . Il 2020 si preannuncia un anno movimento con un’estate super energica, che porterà anche qualche litigio di troppo. In amore grandi novità con un solo comun denominatore: la passione. Del resto chi c’è più passionale dell’Ariete? Nuove conquiste all’orizzonte sin dai primi mesi di gennaio, mentre se sei già in coppia ti troverai a dover fare i conti con una dolce inquietudine. In ambito lavorativo dovrai impegnarti e non poco, in particolare da gennaio a marzo e durante il periodo estivo. Se cerchi lavoro in primavera potresti tentare il tutto per tutto; chi ha già un lavoro potrà chiedere un aumento, una promozione oppure se sei in cerca invia curriculum. Invece stando alla previsioni dell’oroscopo 2020 per il Toro sarà l’anno della rivoluzione grazie al supporto e apporto di Saturno e Giove. Saturno sarà presente nel segno fino a fine marzo. Per quanto riguarda l’amore vivrai una folle passione nel mese di febbraio con una persona che conosci da tempo. Novità anche nel lavoro dove, se troverai il coraggio, potrai fare la tua rivoluzione.

Per il segno dei Gemelli secondo l’oroscopo 2020 di DonnaModerna.it, il prossimo anno segna l’uscita di Giove opposto. I primi mesi sono ottimi, mentre dalla fine di marzo fino ai primi di luglio ci sarà la presenza di Saturno utile per costruire. Belle novità anche in amore dove, dopo un periodo di avventure, avrai voglia di qualcosa di più concreto e di serenità. Nel lavoro, invece, è l’anno giusto per mettere nuove basi. Il 2020, invece, per il Cancro è un anno combattivo. Pur essendo un segno pigro, il Cancro si troverà a fare i conti con delle stelle che lo invogliano ad agire, anche se l’opposizione di Saturno fino ad aprile non aiuterà. In amore conoscerai un lato del tuo carattere inedito postandoti meno timido, ma più proiettato a nuove conoscenze, mentre sul lavoro è richiesta maggiore concentrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA