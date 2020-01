OROSCOPO 2020, BILANCIA/ Paolo Fox: partenza col freno a mano tirato

Scopriamo l’Oroscopo di Paolo Fox 2020 per il segno della Bilancia, di cui fa parte anche Lorenzo Cherubini. Il celebre Jovanotti è nato il 27 settembre del ’66, pochi giorni dopo l’inizio del segno. Come sarà il suo anno? L’astrologo ci parla tramite DipiuTv, iniziando le sue previsioni dal settore Amore. Favorite ad inizio anno le coppie solide, anche se il consiglio è di rilassarsi un po’ con una vacanza. Lo stress dovuto al lavoro potrebbe influenzare i rapporti e per questo è meglio ricevere il sostegno del partner. Qualche problema a febbraio per le storie neonate, magari perchè i nati del segno vogliono verificare la sincerità dell’altro. Il mese riporterà a galla anche le tensioni del passato e i sentimenti finiranno in secondo piano a causa di alcuni problemi nel lavoro. Cautelain tutto l’anno per i legami fragili, dato che la frattura sarà facile. Venere inizia un transito importante da aprile e rimarrà in attivo per alcuni mesi, rendendo più semplice gestire gli affari di cuore. Chi ha suprato una rottura potrà volgare pagina e le coppie più forti recuperano. Ci potrebbero essere invece ritardi nei legami da ufficializzare, per le convivenze o le nozze. Per il settore Incontri, l’astrologo mette l’accento sul mese di agosto, utile per gli incontri passionali. Possibili le avventure, ma attenzione a chi è già impegnato. Le storie estive possono essere complicate, soprattutto nel mese di agosto, utile per fare delle scelte diverse.

Oroscopo 2020, Bilancia: le stelle del 2020

Per quanto riguarda i Desideri per l’oroscopo del 2020, i nati del segno della Bilancia affronteranno una piccola riflessione a marzo. La primavera vede la Bilancia impegnata nel rielaborare la propria vita. Chi lavora come dipendente cerca di salvare tutto quello che si può, meglio evitare discussioni. Rallentamenti invece per chi ha appena avviato un’attività. Giugno richiede cautela per gli accordi e i contratti, dato che potrebbero esserci dei rinvii. Le stelle sono agitate e anche se regaleranno qualche vittoria, sarà meglio non dare vita agli scontri. A luglio il cielo diventerà più sereno dopo il 22, anche per chi vuole cambiare squadra. Nel Lavoro, settembre avrà Mercurio nel segno, unito a Venere favorevole. Negli ultimi mesi dell’anno ci sarà successo, si migliora rispetto al passato. Ci si libererà da ogni peso nel 2021, ma l’autunno regala già delle buone notizie. Favorite le trattative, le nuove collaborazioni. Saturno non sarà più contrario a fine anno e ci sarà maggior forza. Per la Salute, febbraio sarà teso e spingerà a cercare un equilibrio. Cautela alla Luna nel segno del 12 e 19 febbraio. Il recupero avverrà comunque dal 6 settembre grazie a Venere in transito. I nati del segno si sentiranno più liberi, decisi a vivere meglio.

