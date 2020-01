Oroscopo 2020, Branko/ Previsioni: Ariete “amore e guerra”, Vergine amore nell’aria

Oroscopo 2020, Branko: previsioni Ariete, Toro, Gemelli

L’oroscopo 2020 ci porta ad analizzare le parole di Branko per Ariete, Toro e Gemelli. Ariete: per il segno sarà un anno di “amore e guerra”. Le stelle seguiranno di percorsi scolpiti da un pennello rosso come il fuoco. Si vive di sfide, ma anche di eros e grande amore. Arriverà un momento in cui si avrà la possibilità di misurarsi con i propri meriti e avere delle risposte. Attenzione però perché ci saranno anche molte stelle contrarie con dei pianeti che potrebbero creare dei problemi. Toro: il nuovo anno porterà una musica di sottofondo molto gradevole, con delle possibilità intriganti in vista del futuro. Urano sarà nel cielo e si spingerà a un rinnovamento che nel nuovo anno sarà importante. In Capricorno ci sarà Plutone con Urano che lo sollecita e indica la possibilità di avere davvero grande fortuna. Gemelli: il nuovo anno promette veramente molto bene, con delle possibilità intriganti in vista del futuro. Nettuno alimenta quella che è un’irrequietezza naturale tanto da farla diventare addirittura ansia. Il lungo transito di Venere che arriverà a primavera potrebbe portare grandi novità dal punto di vista dei sentimenti.

Previsioni Cancro, Leone e Vergine Oroscopo 2020 Branko

Proseguiamo nello studio dell’oroscopo 2020 di Branko con Cancro, Leone e Vergine. Cancro: il segno sarà anche quest’anno alle prese con un Saturno che ha creato dei problemi. Questo è il pianeta dell’esami che potrebbe abbattersi sia sulla vita professionale che personale. Attenzione però perché non vuol dire che sia un momento difficile, ma solo ed esclusivamente che ci troveremo di fronte a dei piani da rivedere e sistemare. Leone: Marte sarà molto intrigante nel segno, ma bisognerà aspettare comunque il mese di luglio. Attenzione però perché davvero potrebbe essere un periodo di fuochi d’artificio. Anche Venere sarà intrigante grazie a una primavera che promette allegria e disinvoltura. Vergine: sarebbe questo il momento di accasarsi per cercare un sì definitivo in grado di sistemare il cuore e la propria vita. Le stelle sono davvero molto forti ed intriganti. Saturno e Plutone sono da diverso tempo in Capricorno a questi si è aggiunto anche un Giove in grado di influenzare amore e creatività.

