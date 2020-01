Oroscopo 2020, Branko/ Previsioni: Bilancia occhio a Saturno, Capricorno al top

Oroscopo 2020, Branko: previsioni Bilancia, Scorpione e Sagittario

L’oroscopo 2020 di Branko ci porta ad analizzare da vicino Bilancia, Scorpione e Sagittario. Bilancia: Saturno ha un occhio decisamente severo sul segno, alla terza tappa del suo percorso. Si vivrà però l’anno della liberazione con diversi pianeti pronti a dare il loro contributo. Tornando a Saturno va specificato che si tratta del pianeta degli esami in grado di far riflettere ma anche di creare delle difficoltà diplomatiche. Questo è un momento in cui serve la forza per dare una svolta alla propria vita. Scorpione: Mercurio entra nel segno e quest’anno dimostrerà ancora di provare qualcosa di importante per i segni d’amore. Sarà il momento di provare un sentimento veramente forte con la chiarezza che dentro sarà portata anche da un Saturno in grado di aprire delle porte importanti. Sagittario: Giove è allegro ed esuberante, ma porta anche fortuna. Si è protetti per tutto l’anno da questo segno, in grado di regalare benessere. Il vicinissimo Capricorno è invece accanto a Plutone e Saturno, questo potrebbe regalare una svolta imprevista.

Previsioni Oroscopo 2020 Capricorno, Acquario e Pesci

Ora andiamo a leggere da vicino le previsioni dell’oroscopo 2020 di Branko per Capricorno, Acquario e Pesci. Capricorno: il segno può arrivare dove vuole grazie a delle armi davvero molto importanti. Saturno è la stella guida di questo segno, mentre Plutone è nel cielo con un Giove da considerarsi molto facilitatore per il futuro. Se si vuole vivere una relazione personale bisogna essere sé stessi e dare retta ai propri cari. Acquario: Si vive un periodo di transizione con inquietudine e insicurezza che fanno salire la pressione. Il 2020 si aprirà con diversi pianeti favorevoli tra cui Sole, Mercurio, Giove, Saturno e anche Plutone. Questa situazione va però assolutamente sfruttata prima che possa accadere qualcosa di contrario. Pesci: sarà un anno grande, importante in grado di presentare una crescita importante. Nettuno sorregge il segno con Urano in Toro e Plutone e Saturno in Capricorno in grado di dare una scossa. Si aggiunge a questo anche Giove in grado di creare una fitta rete di incontri sia in amore che sul lavoro.

