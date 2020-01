OROSCOPO 2020, CANCRO/ Paolo Fox: l’insoddisfazione come ostacolo

Paolo Fox ci ha già svelato il suo Oroscopo 2020 grazie a DipiuTV, parlando anche delle previsioni per il Cancro. Il segno di Renzo Arbore tra l’altro, nato proprio nella prima decade, il 24 giugno. Secondo l’astrologo, l’Amore sarà vincente per i nati del segno, soprattutto per far decollare i nuovi legami. L’insoddisfazione potrebbe frenare qualcuno, ma maggio e giugno vedono Saturno non più opposto e sarà facile quindi fare programmi con il partner. I single invece devono fare attenzione a non isolarsi. Settembre sarà utile per rilanciare i sentimenti, agosto per le novità. Anche chi si è separato potrà incontrare qualcuno di speciale, ma solo se si mostrerà aperto a nuovi legami. Per il settore Desideri, i nati del segno possono contare su giugno per chiudere i progetti validi e per discutere sul da farsi. Mercurio favorevole e Martein ottimo aspetto aiutano a decidere, regalando persino una chiamata importante attorno al 10 di giugno. Entro la metà del mese tutti coloro che lavorano come artigiani o possono gestirsi in autonomia, riceveranno invece una bella sorpresa. Anche se il cielo inizierà a schiarirsi alla fine dell’anno, le cose si muoveranno già nei mesi precedenti. Fari puntati su luglio, un mese teso che implica una riflessione su ciò che si ha. Potrebbero saltare invece delle alleanze con Capricorno e Bilancia.

Oroscopo 2020, Cancro: le stelle del 2020

Il Lavoro, come racconta l’oroscopo del 2020 di Paolo Fox sul Cancro, regalerà invece una conferma a chi lavora in azienda e nell’ultima settimana di maggio. Autunno interessante invece per le giovani coppie che vogliono un figlio oppure per realizzare un progetto insieme entro la fine dell’anno. Qualcuno magari è preoccupato, ma l’astrologo raccomanda di non riversare i pensieri legati al lavoro sui sentimenti. Si potranno fare delle scelte nel mese di maggio, questa volta senza influenze esterne pronte a bloccare tutto. Saturno è uscito dalla sua opposizione e fino alla fine di giugno lascia ampio margine di manovra. I rallentamenti si sono fatti comunque sentire, anche per i nati del segno che hanno iniziato una nuova mansione. Maggio però vede Marte favorevole dal giorno 13 e questo implica una buona proposta. Occasioni part-time per chi è in cerca di lavoro, mentre in generale si dovranno affrontare le conseguenze dei problemi economici riscontrati durante l’opposizione di Saturno. Per quanto riguarda la Salute, l’astrologo prevede un maggio all’insegno dell’energia, anche se il meglio avverrà nel 2021, grazie a Saturno non più opposto. Si potrà essere più leggeri, fare più cose. Si può pensare più a se stessi, prendersi cura del proprio corpo. Nel mese di luglio però Marte diventa dissonante e rendeunpo’ polemici. Cautela per quanto riguarda il fisico, meglio evitare distrazioni e litigi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA