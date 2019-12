Oroscopo 2020: Leone, Bilancia, Scorpione, Sagittario/ Nuovo anno al top per…

Oroscopo 2020: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

L’Oroscopo 2020 a DonnaModerna.it per il segno del Leone è stra-positivo. A detto di molti il 2020 è l’anno del Leone tra i segni al top. Le stelle sono tua parte, fatta una breve parentesi temporanea prevista per il mese di Aprile quando dovrai rivoluzionare la tua vita. Per l’amore nuove conoscenze all’orizzonte con persone molto diverse che ti consentiranno di confrontarti con mondi completamente opposti. Infine sul lavoro è richiesto ancora tanto impegno: non mollare, anzi impegnati il più possibile in vista di una primavera ricca di soddisfazioni. Anche il segno della Vergine è tra i segni al top dell’oroscopo 2020, un anno che vedrà Giove dalla vostra parte. La presenza di Giove ti porterà tanta fortuna. In amore le coppie serene saranno pronte al grande passo, mentre chi è single potrebbe incontrare l’amore della vita. Nel lavoro possibili cambiamenti e promozioni. Per i nati sotto il segno della Bilancia il 2020 parte con la presenza ostile Giove e Saturno. Per fortuna in primavera l’opposizione di Saturno si ribalterà e avrai più fortuna. In amore cerca di aprire il tuo cuore e di andare oltre e soprattutto è arrivato il momento di dare un taglio al passato. Sul lavoro è arrivato il momento di riflettere su quanto fatto e dato in questi anni. Per i nati Scorpione il 2020 è l’anno della positività. Grazie alla presenza di Saturno, Giove e Marte potrai davvero tentare l’impossibile. In amore, dopo aver fatto una pulizia tra le persone che ti circondavano, è arrivato il momento di rischiare e andare incontro al vero amore. Cambiamenti e novità anche nel lavoro, finalmente in arrivo quel lavoro che tanto desideravi!

Oroscopo 2020: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

L’oroscopo di svela che il 2020 è un anno di costruzione e concretezza per il Sagittario . La presenza di Saturno sarà duplice: in primavera e nel mese di Dicembre ti permetterà di costruire. In amore cerca di evitare le polemiche e per chi è in coppia possibili tentazioni in arrivo. Per quanto riguarda il lavoro, il 2020 sarà un anno produttivo e ricco di novità. Anche il Capricorno è uno dei segni al top di questo 2020, un anno in cui potrai davvero costruire e realizzare un grande progetto. La presenza di Saturno prima e di Giove dopo saranno i tuoi punti di forza. In amore vivrai una grande favola; accantona quel tuo lato diffidente per dare spazio al romanticismo. Novità anche nel lavoro dove non mancheranno promozioni e riconoscimenti stra-meritati, visto che sei un gran lavoratore! Per l’oroscopo 2020 il segno dell’Acquario il prossimo anno sarà movimentato. In amore chi è già in coppia riscoprirà la passione, mentre per chi è single potrebbe finalmente arrivare la persona giusta. Anche per i nati sotto il segno dell’ Acquario il nuovo anno si presenta come l’opportunità di tagliare con il passato; volta pagina senza pensarci troppo! Novità anche sul lavoro con i mesi centrali tra i più favoriti. Infine il segno dei Pesci che in questo nuovo anno metterà la parola fine al vittimismo. I primi mesi del 2020 sono tutti luminosi e carichi di novità; cerca di superare la timidezza per proporti al mondo nel migliore dei modi. Anche in amore le stelle sono dalla tua parte: possibili nuove conoscenze e una grande passione. Non solo, scoprirai un lato erotico del tuo carattere che porterà le donne nate sotto il segno ad essere ancora più sexy. Infine sul lavoro metti da parte la paura e punta su nuovi progetti. L’ambizione e la fortuna sono dalla tua parte.

