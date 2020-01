OROSCOPO 2020, LEONE/ Paolo Fox: grandi novità in amore da febbraio

Oroscopo Paolo Fox 2020, come sarà il nuovo anno per il Leone?

Leone: Paolo Fox e il suo Oroscopo 2020 ci parlano tramite la rubrica di DipiuTV dedicata alle stelle: scopriamo le previsioni per Massimo Boldi, nato il 23 luglio del ’45 e quindi una cuspide del segno. L’Amore sarà interessante a febbraio, sopratutto per i nuovi amori. I nati del segno saranno più romantici, vorranno sentirsi liberi di vivere una storia. Ci si potrà dichiarare il 16 del mese, grazie alle stelle favorevoli. Cautela però nelle relazioni che nascono in parallelo con altre storie già in piedi. I tradimenti non pagano. Qualcuno potrebbe ripensare alle storie del passato e non è detto che sarà utile recuperare il legame. Chi si è separato deve voltare pagina, concentrarsi sui nuovi incontri. Bene anche aprile con Venere in transito positivo per altri mesi. La passione aumenta, ci si innamora, si guarda l’altro con occhio più ottimista. Qualcuno potrebbe persino arrivare a perdere la testa. Attenzione alle persone già legate. Sole favorevole nella prima parte del mese, per un’attrazione con una marcia in più. Maggio sarà il mese delle prove: le stelle aiutano gli studenti e chi deve affrontare esami. Interessante il 22 di maggio per chi studia, cautela invece per chi deve concludere una compravendita perchè potrebbe esserci un blocco. Si recupera a luglio, ma attenzione alle spese. Maggio positivo per i nuovi incontri, facilitati da Mercurio favorevole dall’11 del mese, mentre fra il 22 e il 24 sarà possibile fare una scelta. Non rivangare il passato, magari per orgoglio, ma guarda verso il futuro.

Oroscopo 2020, Leone: le stelle del nuovo anno

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox 2020 per il settore Desideri, il Leone è vittima della sua vanità. I nati del segno amano avere qualcuno ai propri piedi, ma adorano anche gli scontri, un testa a testa passionale. Giugno implica delle scelte e Venere aiuta a coltivare nuovi interessi. Fino al 20 di maggio sarà possibile rinnovare o vincere un test romantico. Legami speciali con Gemelli e Ariete, favoriti i rapporti con il Sagittario. Critiche possibili invece da Acquario o Toro. Alla fine del 2020, se il rapporto sarà molto in crisi potrebbe spingere ad una frattura. Novembre sarà pesante, ma le stelle aiutano a sopportare tutto. Nel Lavoro si devono sfruttare i mesi prima di novembre per affrontare questioni economiche. Interessanti le stelle di luglio, soprattutto per velocizzare i cambiamenti. Sarà possibile recuperare le entrate, ricevere buone notizie. Soprattutto dal 22 di luglio, grazie al Sole nel segno. Qualcuno magari pensa di cambiare, fare qualcosa di nuovo. A settembre sarà scontento chi lavora per altri e se non si risolverà tutto, a novembre ci sarà una crisi. Il 2020 sarà comunque importante per la professione, ma bisogna pianificare bene tutto visto che Saturno sarà in opposizione da dicembre e comporterà qualche difficoltà in più.

© RIPRODUZIONE RISERVATA