Oroscopo 2020, Paolo Fox/ Anticipazioni per Gemelli, Acquario, Bilancia

Oroscopo Paolo Fox 2020, le anticipazioni sul nuovo anno

Focus sui segni d’Aria in questo approfondimento dedicato alle previsioni dell’oroscopo 2020, da parte di Paolo Fox sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Iniziamo la nostra carrellata dal segno dei Gemelli: se i nati sotto questo segno per vari motivi non sono riusciti a passare un bel Natale si trovano a riversare emozioni positive questa domenica. Il nuovo anno in arrivo promette emozioni. Tutti quelli che vogliono emozionarsi o vivere delle nuove storie si possono dare da fare. Capitolo Bilancia, che ha un cielo aperto se vuole ritrovare un sentimento. Se volete sapere qualcosa in più sul 2020, avrete Giove e Saturno dissonanti solo all’inizio. Un po’ come l’Ariete anche voi vi trovate ora a dover mettere a posto dei conti e situazioni. Alcune cose che non vanno devono essere chiuse.

Chiusura riservata al segno dell’Acquario: c’è un 2020 che fa perdere i freni inibitori. O tagliate quello che a voi interessa o fate la vita che desiderate. Chissà quanti di voi legati a un lavoro di tipo fisso potrebbero dire basta… Non volete più la solita routine! Questo è possibile perché il 2020 porta grandi emozioni.

