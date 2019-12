Oroscopo 2020, Paolo Fox/ Anticipazioni per Toro, Vergine e Capricorno

Oroscopo 2020, le anticipazioni sul nuovo anno di Paolo Fox

Toro, Vergine e Capricorno sono i segni di Terra al centro delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. L’esperto delle Stelle, intervenuto come sempre su Radio Latte e Miele, ha parlato in questi termini delle giornate che attendono il Toro: Il 2020 sarà un anno di sperimentazioni e di realizzazioni. Utile da parte vostra rimettersi in gioco. Per quanto riguarda il segno della Vergine c’è una domenica che aiuta a pensare all’amore. Momento di grande interesse, oroscopo importante in vista di una situazione molto bella, che ha a che fare con il 2020. Per vedere degli sviluppi non si dovrà attendere l’anno nuovo: situazioni importanti per voi anche in queste ore. Ultimo segno di Terra è il Capricorno, In amore e nelle relazioni ci sarà qualcosa in più. Grande cielo per un grande 2020. Positiva questa giornata nella quale si potrà scoprire qualcosa di bello. Giove e Saturno sono nel segno e si tratta di un evento sotto tutti gli aspetti epocale. Voi avete grandi progetti in amore e non dovete in ogni caso sottovalutare gli incontri del periodo.

