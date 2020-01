OROSCOPO 2020, PESCI/ Paolo Fox: grandi cose in amore

Oroscopo Paolo Fox 2020, come sarà il nuovo anno per il Pesci?

Paolo Fox ci ha già rivelato il suo Oroscopo 2020 anche per il segno dei Pesci. L’astrologo entra nel dettaglio grazie alla Rubrica stellare su DipiuTv, parlandoci delle previsioni per il segno di Massimo Giletti. Il noto conduttore infatti è nato il 18 marzo del ’62, ovvero a pochi passi dalla fine della terza decade e dell’intero segno. I nati dei Pesci dovranno aspettarsi grandi cose in Amore, anche se ad inizio febbraio e specialmente lunedì 10 e martedì 11, si potrebbero verificare delle tensioni nelle relazioni. Si possono però preparare nuovi eventi, a maggior ragione per gli studenti che si stanno preparando per un esame. Venere inoltre sarà nel segno fino al 7 febbraio e regalerà la sua forza, spingendo a chi non ama il proprio lavoro a guardare altrove. Magari in primavera ci saranno dei ripensamenti, una riflessione sugli affari di cuore, ma la passione potrebbe comunque esere presente. Anche se il partner è lontano. Maggio invece sarà un mese decisivo per chi ha tenuto in ballo due storie e dovrà fare una scelta. Le stelle di quel periodo impongono di pensare al benessere.

Oroscopo 2020, Pesci: le stelle del 2020

Favoriti gli incontri sia per i single sia per le coppie che non sono contente come racconta l’oroscopo Paolo Fox 2020 per i Pesci. Secondo l’astrologo, l’ultima settimana di gennaio sarà utile per fare dei nuovi incontri oppure per trasformare un’amicizia in qualcosa di più. Il consiglio di Fox è comunque di non abbandonarsi ai dubbi e di vivere le emozioni, difficili da tenere sotto controllo durante la primavera. Non va sottovalutato l’intuito in Amore, perchè è fonte di saggezza. Il cielo estivo permetterà di superare le crisi: anche chi si è separato potrà fare un nuovo incontro. Per il Lavoro, l’autunno porterà risposta a chi è in causa e si trova ancora in attesa. Aprile rallenterà invece i nuovi progetti, che comunque si svilupperanno grazie all’aiuto di Saturno e Giove favorevoli. Da tenere in considerazione il 19 del mese in particolare, dato che anche il Sole sarà favorevole e regalerà qualcosa inpiù. Stelle interessanti per chi lavora in proprio o può gestirsi in autonomia, ma anche per i progetti da sviluppare in primavera e per progetti che cresceranno in modo positivo. Magari nel passato qualcuno ha cercato di fermare i Pesci, che tuttavia si rivelano ancora forti. Per la Salute, l’astrologo suggerisce di puntare sull’aspetto avventuroso del proprio carattere per ottenereun benessere maggiore. Favoriti i viaggi, al bando la noia e timone alle emozioni. Attenzione alla pelle, a causa di possibili irritazioni, ai piedi e alle caviglie, uno dei punti deboli dei nati del segno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA