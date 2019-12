Oroscopo 2020: previsioni segno per segno/ Ariete, Toro, Bilancia, Cancro, Acquario che anno sarà?

Oroscopo 2020, previsioni del nuovo anno per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L‘oroscopo del 2020 di Mauro Perfetti torna protagonista a Detto Fatto su Rai 2, andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno partendo da Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete ha Saturno che prepara le valigie per andarsene, in questo senso quindi il 2020 è molto promettente. Iniziate a riscattare ciò che finora è stato concesso soltanto con il contagocce. Se vi giocate bene le vostre carte il nuovo anno vi promette onori e gloria. La primavera e l’estate sono strategiche perché la complicità con la persona che amate si infiamma in un gioco intrigante di trasgressione. Il Toro ha un 2020 ricco di progetti per voi. Il nuovo anno diventa perfetto per mettere in pratica gli indispensabili rinnovamenti che vi permetteranno proprio ora di essere appagati felici e sarete anche più fieri di voi stessi e pronti a dare retta ai vostri desideri. Sarete fortunati sotto ogni aspetto. I Gemelli hanno un 2020 incantato che si rivela portatore di sorprese davvero rassicuranti sorprese. Con una Venere che ad aprile, maggio e giugno sarà nel vostro segno avrete tutte le argomentazioni per innamorarvi della persona che volete accanto. Per chi di voi è ancora solo c’è in serbo un regalo da parte delle stelle, l’incontro del destino. Nel lavoro le idee, i progetti e il gioco di squadra si rivelano le chiavi giuste per sbancare il tavolo. Il Cancro ha un 2020 molto generoso quanto a sorprese. Con Saturno contro in procinto di togliersi di torno potete fare tutto quello che volete. Quello che fino a ora non è andato tanto bene improvvisamente comincia a regalare tantissime soddisfazioni. Molto attenti a non essere ingenui e soprattutto non firmate mai cose a caso in quanto qualcuno vi può far credere che tutto sia molto semplice, anche i soldi. Questo vale soprattutto per la seconda parte dell’anno. Sempre attenti e allerta.

Oroscopo 2020: Leone, Vergine, Gemelli, Scorpione

Voltiamo pagina per l’oroscopo del 2020 con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone ha un 2020 ottimo per cambiare la vostra vita, il vostro amore andrà meritato perché chi continua a darlo per scontato e non fa niente per meritare e rinnovare quell’amore riceverà un bel due di picche. Nel lavoro ci saranno un po’ di strategiche opportunità per vedere sbocciare i vostri successi. La Vergine ha un 2020 molto bello sotto ogni aspetto. Sarà rivitalizzante e allo stesso tempo indimenticabile sotto tutti i punti di vista. Giove è la stella che si prende cura di voi dal Capricorno quest’anno sarà molto lieta di regalarvi redditizie gratificazioni, rivincite e anche colpi di fortuna. L’amore si rinforza e i progetti per sposarsi, risposarsi oppure diventare genitori saranno accolti con grande generosità da parte del destino. La Bilancia dopo due anni e mezzo di scarse soddisfazioni, il 2020 diventa un anno di grandi entusiasmi e soddisfazioni. Risulta rigenerante. L’autostima in voi si risveglia per permettere risultati straordinari. La primavera pretende di illuminarsi di amore per risplendere di serenità. L’amore va a gonfie vele. Anche il lavoro va bene ma prima di firmare un contratto meglio leggere bene perché c’è rischio di problemi. I furbetti ultimamente sono molto bravi e quindi ci sono tanti rischi. Lo Scorpione ha un 2020 splendido perché si accorge che la vita ha ancora un bel po’ da darvi. Ci pensa il destino ad aiutarvi perché viene favorita sotto vari aspetti la rinascita. Nel campo dei sentimenti viene favorito tutto, le relazioni a due riservano molte emozioni ma anche veri colpi di scena. Nel lavoro l’anno è dedicato al fare, le stelle vi vogliono premiare e premieranno soprattutto chi di voi ha il coraggio di osare.

Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: come sarà il loro oroscopo 2020?

Concludiamo lo studio dell’oroscopo del 2020 con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario ha un 2020 spensierato e si rivela fortunato. Tutto l’anno risulta di sicuro adatto a chi vuole far ringiovanire la complicità con l’anima gemella. I cuori solitari quest’anno potranno trasformarsi in splendide farfalle che volano di fiore in fiore. Il lavoro è al massimo e questo vale soprattutto da luglio a fine anno. Il Capricorno grazie a Giove, la stella della prosperità che brilla ora e continuerà a brillare davvero, il prossimo anno sarà davvero spettacolare. La serenità e la speranza ma anche amore e fortuna vogliono bussare alla vostra porta di casa. Cosa dovete fare? Fatele entrare e accoglietele proprio come se fossero degli ospiti illustri. Con la persona giusta potete dare vita a una bellissima storia d’amore che può durare per sempre. L’Acquario ha un 2020 perfetto per conquistare una nuova felicità. Tutto l’anno ma in particolare durante la primavera il vostro disinibito desiderio di emozioni si manifesta in tutto il suo splendore, vi regala quest’anno intensità e spontaneità che offrite e ricercate. Nel lavoro la seconda parte dell’anno sarà al top. I Pesci hanno un 2020 entusiasmante, sarà davvero così perché non ci sono pianeti storti. L’amore si rafforza di gran lunga nelle certezze e non certo nelle ipotesi. Sarà in primavera che la complicità con la persona che voi scegliete si accende nell’ardimentosa e intrigante trasgressione. Nel lavoro le stelle poi vi concedono una fertile annata di espansione, ottimismo e tantissima fortuna.



© RIPRODUZIONE RISERVATA