Oroscopo 2020, previsioni segno per segno/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Ariete, Toro, Gemelli e Cancro, Oroscopo 2020

L’oroscopo 2020 di Ada Alberti ci racconta la tendenza dei vari segni per il prossimo anno. Partiamo da Ariete, Toro, Gemelli e Cancro seguendo quanto raccontato sul portale della nota astrologa. Ariete: il 2019 non è stato un anno sereno anche per i transiti di Saturno e Plutone in Capricorno. Questi hanno spinto ad agire con rigore e autocontrollo. Ora è il momento della svolta. Toro: come tutti i segni di terra anche il Toro sarà protagonista del 2020. Sarà un anno interessante e pieno di colpi di scena con Giove, Saturno e Plutone in Capricorno. Gemelli: Il nuovo anno sarà stimolante anche e soprattutto perché Giove è finalmente uscito da una lunga opposizione. Cancro: negli ultimi anni ci sono stati diversi freni e blocchi ora è il momento di togliersi qualche soddisfazione.

Oroscopo 2020: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Andiamo avanti nell’analisi dell’oroscopo 2020 con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: il 2019 è stato un anno pieno di cambiamenti, ora però si proverà confermare diverse situazioni importanti. Vergine: si deve ancora trovare una stabilità dopo che negli ultimi due anni ci sono stati tanti cambiamenti e anche qualche spesa di troppo che non ci si poteva aspettare. Bilancia: Saturno e Plutone in Capricorno hanno creato delle preoccupazioni che ora sono state lasciate alle spalle o che comunque si potranno affrontare con un carattere finalmente diverso e magari più positivo. Scorpione: tutti i segni d’acqua saranno protagonisti interessanti del 2020 e così anche lo Scorpione. Il nuovo anno sarà interessante anche grazie alla presenza di Giove, Saturno e Plutone in Capricorno oltre a Nettuno in Pesci. Ci saranno molti stimoli.

Analisi Oroscopo 2020: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell’oroscopo 2020 con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: l’ultimo anno ha visto il segno essere decisamente impegnato, diversi pianeti hanno sostenuto il Sagittario aiutando a una crescita non di poco conto che si ripercuoterà anche sul nuovo anno. Capricorno: si devono superare gli strascichi di un 2019 che non è stato per niente facile. Qualcuno ha chiuso una relazione, altri invece hanno deciso di cambiare lavoro. Ora sarà necessariamente il momento di trovare un assestamento che si cerca ormai da fin troppo tempo. Acquario: il 2020 sarà un anno pieno di circostanze favorevoli e anche di novità. Questo porterà a una bella notizia anche perché Giove lo chiuderà e darà inizio a un rinnovamento non di poco conto. Pesci: dopo anni difficili con problemi di soldi, burocrazia e anche di salute ora si può finalmente trovare la forza di reagire.



