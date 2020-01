OROSCOPO 2020, SCORPIONE/ Paolo Fox: Marte porterà grande forza, ma…

Cosa dice l’Oroscopo 2020 di Paolo Fox per il segno dello Scorpione?

Scorpione: Fra i nati del segno troviamo tra l’altro Carlo Verdone, nato il 17 novembre del ’50 e appartenente alla terza decade. Come ci svela Paolo Fox e il suo Oroscopo 2020 su DipiuTV, i primi mesi dell’anno saranno interessanti per gli incontri. L’attrazione sarà notevole con Pesci, Scorpione e Cancro, ovvero con i segni d’Acqua. Marte in ottimo transito dal 16 di febbraio regala forza nei rapporti fisici. Chi invece si è sposato oppure ha avuto un figlio da poco è alla ricerca di rassicurazioni e sarà critico verso il partner. Liti aperte con parenti su eredità e soldi, mentre chi è single sarà deluso dall’amore: qualcuno è portato a scegliere la persona sbagliata, rifiutare un legame utile per molti motivi. Lo Scorpione del resto ama quando soffre e questo lo spinge a creare dei legami sbagliati. Chi si è separato vuole allontanarsi ancora di più, ma dovrà combattere con la propria natura masochista. Le prime due settimane di agosto saranno intriganti per le nuove relazioni, mentre chi ha figli discute per le spese. Per il settore Incontri, l’astrologo ci dice anche che si potranno fare nuove conoscenze utili a metà gennaio, mentre a fine mese ci sarà un’agitazione maggiore. A luglio sarà possibile fare degli incontri interessanti, ma non duraturi. Le coppie arrugginite invece subiscono l’opposizione di Urano, che spinge a tagliare i ponti. Polemiche e intolleranze possibili attorno al 14 di luglio.

Oroscopo 2020, Scorpione: le stelle del 2020

Per quanto riguarda i Desideri, lo Scorpione nell’oroscopo di Paolo Fox 2020 potrà contare su marzo, ma solo se vuole chiudere i rapporti con qualcuno poco comprensivo. Aumenta il desiderio di cambiare, ma Fox invita a mantenere tutto sotto controllo. Cautela soprattutto nei rapporti con il capo. Sarà un mese ribelle e difficile da gestire, ma Giove protegge: bisogna solo capire quale strada percorrere. Cielo utile per chi lavora part-time, mentre a settembre i nati del segno vorranno liberarsi di un peso in amore. Per il Lavoro, fra marzo e luglio bisognerà fare una scelta per un accordo o un contratto. Marte è dissonante e aumenta la rabbia. Il consiglio dell’astrologo è di agire con prudenza nel rivedere certe situazioni. L’estate sarà positiva, ma qualcuno potrebbe mettere in discussione un lavoro. Maggio interessante per le nuove collaborazioni, per qualche entrata in più. Per quanto riguarda la Salute, i nati del segno vivranno il momento di maggior forza a febbraio, anche se saranno nervosi a causa di Urano in opposizione. Mangiare in modo regolare, rimanere sereni e prendersi cura di se stessi sarà essenziale. Nella seconda metà di maggio si avrà invece un recupero dell’energia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA