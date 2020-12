Oroscopo 2021 Branko/ Gemelli, Bilancia, Acquario: previsioni salute, lavoro e…

ANTICIPAZIONI OROSCOPO BRANKO 2021 PER I SEGNI DI ARIA

Sta per iniziare il 2021 e di conseguenza è giunto il tempo di scoprire come sarà l’Oroscopo dell’anno nuovo, affidandoci alle parole di Branko. In questo focus ci concentriamo in particolare sui segni d’aria, Gemelli, Bilancia e Acquario e cominciamo dalle previsioni future per coloro che sono nati fra il 21 maggio e il 21 giugno.

GEMELLI: PREVISIONI PER L’ANNO 2021 SECONDO BRANKO E IL SUO OROSCOPO

I Gemelli. -Stando all’astrologo sloveno, che ha svelato le proprie previsioni sul settimanale Chi, i nati sotto questo segno partono in “pole position” nel 2021, di conseguenza sarà per loro un anno decisamente positivo. Saranno quindi dodici mesi che inizieranno alla grande, e spesso e volentieri, ricorda ancora Branko, questo segno lo ritroveremo ai primi posti delle classifiche di gradimento visti i suoi numerosi successi. Per l’esperto, i Gemelli, nel corso del 2021 “Maturano, crescono, allargano gli orizzonti e il raggio d’azione”. In particolare, sarà un periodo in cui non avranno paura di osare, ed è proprio per questo che vivranno un anno grandioso.

OROSCOPO BRANKO 2021, BILANCIA E ACQUARIO CHE ANNO SARÀ?

Proseguiamo i segni d’aria con l’oroscopo 2021 di Branko della Bilancia. L’astrologo consiglia ai nati sotto il segno della Bilancia di mettere la parola fine, di mettere un punto, ad una determinata situazione, che può essere qualcosa riguardante il mondo del lavoro, come ad esempio un incarico e un impiego, ma anche riguardante il mondo degli affetti, dei sentimenti, quindi un amore che non gira, o un matrimonio che è ormai naufragato. Sarà quindi un 2021 importante sotto questo punto di vista, anche perchè in contemporanea, grazie agli influssi positivi di Giove, la Bilancia potrà realizzare grandi cose. In particolare sarà il febbraio il mese più interessante, soprattutto dal punto di vista dell’amore (come poteva essere altrimenti), con gli astri che consigliano in particolare di lasciarsi andare e di non pensare troppo.

ACQUARIO: PREVISIONI PER L’ANNO 2021 SECONDO PAOLO FOX E IL SUO OROSCOPO

Infine l’Acquario (20 gennaio, 18 febbraio) con l’oroscopo 2021 di Branko che racconta di un nuovo anno un po’ difficoltoso nei primi mesi, sulla falsa riga di quanto avvenuto in questo 2020. Una volta ingranata la giusta marcia, i nati sotto il segno dell’Acquario potranno finalmente vivere quella libertà e quell’anticonformismo che li contraddistingue, indipendentemente dalle critiche che riceveranno. Liberate la fantasia e fatevi guidare solo dall’istinto…



