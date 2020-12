Oroscopo 2021 Branko, le previsioni/ Cancro, Scorpione, Pesci: amore, lavoro che anno sarà?

ANTICIPAZIONI OROSCOPO BRANKO 2021 PER I SEGNI DI ACQUA

Tanti, tantissimi coloro che sono nati sotto i segni del Cancro, Scorpione e Pesci, i cosiddetti segni d’acqua, di conseguenza, sono molti coloro che vorranno sapere come sarà il loro 2021? Viene in loro soccorso l’astrologo Branko, che attraverso il settimanale Chi ha pubblicato il suo Oroscopo con tutte le previsioni per l’anno che sta per incominciare, fra mille incertezze.

CANCRO: PREVISIONI PER L’ANNO 2021 SECONDO PAOLO FOX E IL SUO OROSCOPO

Basta con le chiacchiere e passiamo all’analisi del primo segno zodiacale, quello del Cancro, precisamente per i nati nel periodo 22 giugno, 22 luglio. Questo segno sarà fra i grandi protagonisti, stando a Branko, per il 2021, visto che, il commento dello stesso astrologo è eloquente: “Un anno caratterizzato da un amore bellissimo, fortuna negli affari e lavoro che procede a gonfie vele”. Saranno quindi dodici mesi idilliaci sotto ogni punto di vista, ed il periodo più bello dell’anno sarà in particolare quello compreso fra la fine della primavera, quindi aprile, maggio, e l’inizio dell’estate, giugno-luglio, mesi che vengono definiti semplicemente “magnifici”. Direi che non serve aggiungere altro.

OROSCOPO 2021 BRANKO, SCORPIONE E GEMELLI UN ANNO RICCO DI EMOZIONI?

Altro oroscopo 2021 di Branko che snoccioliamo su queste pagine è quello dello Scorpione, dedicato a tutti coloro che sono nati nel periodo che va dal 23 ottobre al 21 novembre. Anche il nuovo anno di questo segno sarà decisamente scoppiettante, anche se un po’ meno rispetto a quello sontuoso del Cancro. L’astrologo sloveno descrive i prossimi 12 mesi di questo segno come produttivi ed emozionanti, ma nel contempo saranno anche impegnativi, segno che i nati sotto questo segno dovranno faticare e non poco per raggiungere gli obiettivi prefissati, anche se alla fine ci riusciranno. Curiosità, Branko consiglia, anche come forma di relax, di prendersi cura della propria forma fisica e del proprio corpo: i prossimi mesi potranno quindi essere sfruttati per sottoscrivere quell’abbonamento in palestra che da tempo vorremmo fare, in attesa ovviamente che le palestre riaprano.

PESCI: ECCO COSA ASPETTARCI DAL 2021 PER LE PREVISIONI DELL’OROSCOPO DI BRANKO

Chiudiamo i segni d’acqua con l’oroscopo 2021 di Brano per i Pesci, persone dolci e sognanti. Sarà un anno vulcanico per il dodicesimo segno dello zodiaco visto che non mancheranno le idee e soprattutto i progetti. Ma non finisce qui perchè saranno mesi anche emozionanti soprattutto dal punto di vista lavorativo, con la possibilità di ottenere guadagni importanti e anche promozioni.



