Oroscopo 2021 Branko, le previsioni/ Toro, Vergine, Capricorno: amore, lavoro e salute

ANTICIPAZIONI OROSCOPO BRANKO 2021 PER I SEGNI DI TERRA

Scopriamo l’oroscopo 2021 di Branko per i segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno. Vediamo le previsioni quello che sarà il nuovo anno per salute, amore e lavoro per i segni zodiacali. Cosa aspettarci dal prossimo anno dopo questo 2020 da dimenticare?

L’astrologo sloveno ha pubblicato le proprie previsioni sul settimanale Chi, a cominciare da quelle riguardanti il Toro, coloro che sono nati nel periodo 21 aprile, 20 maggio. L’anno che sta per cominciare si preannuncia decisamente scoppiettante per il Toro e basta leggere le parole che Branko usa per descriverlo per capirlo, ovvero “variegato, battagliero ed emozionante”.

Sarà inoltre un anno ricco di sorprese, che regaleranno emozioni per quanto riguarda le nuove conquiste in amore, ma anche per quanto riguarda il lavoro: quando meno se l’aspetterà il Toro otterrà successi davvero importanti. E pensare che il 2021, sulla scia di questo torbido 2020, inizierà con un po’ di irrequietezza, ma poi, sarà solo un crescendo…

OROSCOPO 2021 BRANKO: VERGINE E CAPRICORNO, CHE ANNO SARÀ?

Passiamo ora all’oroscopo 2021 di Branko per il segno della Vergine, coloro che sono nati fra il 23 agosto e il 22 settembre. Per tutti i Vergine il 2021 sarà decisamente interessante, in quanto per l’astrologo Branko, arriveranno grandi soddisfazioni soprattutto in ambito lavorativo. A riguardo l’esperto sloveno parla di un anno ricco di decisioni da prendere, e nel contempo, di uno “strepitoso ciclo professionale”. Di conseguenza, tutti coloro che sono intenzionati a portare avanti o ad iniziare nuovi progetti nel prossimo anno, saranno decisamente più leggeri nell’affrontarli, alla luce proprio di queste previsioni d’oroscopo di Branko. Ma non finisce qui perchè gli amici della Vergine non vogliono farsi mancare nulla per il 2021, visto che, oltre al successo sul lavoro, sarà un anno di grande passionalità, con la possibilità di incontrare una persona speciale: beh, che dire, tutti vorremmo essere dei Vergini in questi istanti.

CAPRICORNO: PREVISIONI PER L’ANNO 2021 SECONDO BRANKO E IL SUO OROSCOPO

Infine l’oroscopo 2021 del Capricorno (21 dicembre, 19 gennaio), a completamento del trittico dei segni di terra. Branko lo descrive come un segno “sensuale e rilassato”. Sarà un anno ricco in particolare per l’aspetto sentimentale, e che farà vedere i suoi risvolti positivi già dall’imminente mese di gennaio. Dopo un 2020 quasi pericoloso, l’anno che verrà sarà decisamente all’insegno del relax e dell’amore.



