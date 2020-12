Oroscopo 2021 Branko/ Toro, Vergine, Capricorno: previsioni per amore, lavoro

ANTICIPAZIONI OROSCOPO BRANKO 2021 PER I SEGNI DI FUOCO

E’ giunto il momento di scoprire come sarà il 2021 per i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, e ce lo faremo spiegare dal grande Branko, con il suo oroscopo per l’anno che sta per arrivare pubblicato su Chi.

ARIETE: COSA CI RISERVANO LE STELLE PER L’ANNO 2021? LE PREVISIONI DELL’OROSCOPO DI BRANKO

Partiamo dall’Ariete, il cui anno comincerà in maniera entusiasmante ma nel contempo “normale”, dopo un 2020 decisamente pazzo. Già all’inizio del 2021 si accenderanno passioni irresistibili che faranno presagire 12 mesi davvero interessanti. Un’eccitazione che proseguirà anche nell’estate successiva, come a giugno ad esempio, quando potrebbero comunque verificarsi alcune scaramucce in amore e qualche incertezza anche dal punto di vista lavorativo ed economico. Il finale di 2021, poi, sarà come è iniziato, con grande voglia di fare e positività, con il successo e l’ambizione, scrive Branko per il settimanale Chi, che verranno fortemente stimolati.

OROSCOPO 2021 BRANKO: LEONE E SAGITTARIO, LE PREVISIONI

Proseguiamo con l’oroscopo 2021 del Leone, altro segno di fuoco. Sarò un anno di numerose sfide ci ricorda Branko, ma del resto questo segno ama raggiungere gli obiettivi, essere stimolato e primeggiare sugli altri. In particolare, nella prima parte del nuovo anno, quindi, non mancheranno giorni impegnativi, sia per quanto riguarda l’ambito lavorativo, sia per quanto riguarda l’amore. L’oroscopo 2021 di Branko relativo al Leone sottolinea inoltre come verrà richiesto un taglio netto con il passato, a cominciare dal 2020, ed in particolare nei primi mesi dell’anno che stanno per fare capolino: ci riusciranno i nati sotto il segno del Leone a prendere delle scelte così importanti? Se la risposta sarà affermativa, assicura l’astrologo, la seconda parte del 2021 proseguirà con il “vento in poppa”.

SAGITTARIO: PREVISIONI PER L’ANNO 2021 SECONDO BRANKO E IL SUO OROSCOPO

Infine, chiudiamo l’oroscopo 2021 di Branko per i segni di fuoco, con il Sagittario. Sarà un anno nuovo decisamente interessante, con l’esperto che su “Chi” parla dell’apertura di “nuovi orizzonti”. Nonostante il Sagittario sia un inguaribile ottimista, però, le stelle consigliamo comunque di usare prudenza, di non strafare ed esagerare, e nemmeno di fidarsi troppo, anche perchè si potrebbero creare dei rischi per la salute. Branko ricorda anche di “non parlare troppo”, soprattutto durante la prossima estate, quando si potrebbero creare dei brutti scherzi.

