Oroscopo Paolo Fox 2021, classifica I Fatti Vostri/ Previsioni: Bilancia, Toro, Scorpione, Ariete, Pesci e…

OROSCOPO PAOLO FOX 2021: CLASSIFICA DELL’ANNO A I FATTI VOSTIRI

Giovedì 31 dicembre, su Raidue, a partire dalle 11.50, all’interno dello speciale de I Fatti Vostri di Giancarlo Magalli, Paolo Fox svelerà l’oroscopo 2021. Passando in rassegna tutti i segni zodiacali, l’astrologo, attraverso schemi e stelle, cercherà di fare una previsione su quello che potrebbe accadere nel 2021 in base alle stelle. Nella prima parte dello speciale dedicato all’oroscopo 2021, Paolo Fox, regalerà agli spettatori una previsione dei prossimi dodici mesi per ogni segno zodiacale soffermandosi su lavoro, fortuna e amore. Non mancheranno i grafici che daranno un’idea sull’andamento del nuovo anno e sugli eventi che lo caratterizzeranno. Come di consueto non mancherà la classifica finale che svelerà i segni più fortunati del 2021. Prima dello speciale in onda nell’ultimo appuntamento del 2020 con i Fatti Vostri, tuttavia, Paolo Fox ha già fornito qualche anticipazione su quello che potrebbe accadere ad ogni segno zodiacale nel 2021.

OROSCOPO 2021 DI PAOLO FOX: ECCO LE PRIME ANTICIPAZIONI

Come sarà il 2021 in base a quello che dicono le stelle? Paolo Fox ha già fornito delle anticipazioni attraverso le previsioni delle ultime settimane secondo le quali per i nati sotto il segno dell’ariete sarà un anno importante e ricco di buone notizie. Per il toro arriveranno gioie in amore mentre il cancro troverà la forza per rimettersi in gioco e cambiare alcuni aspetti della propria vita, anche nel campo sentimentale. I nati sotto il segno del leone dovranno aspettare maggio per vedere importanti novità scatenate da nuovi incontri mentre la vergine potrebbe anche decidere di compiere il grande passo o mettere su famiglia. Maggio porterà l’amore alla bilancia mentre lo scorpione sarà alle prese con un anno abbastanza positivo su più fronti. Sarà un giugno particolare per il sagittario mentre il capricorno potrebbe decidere di mettere un punto a legami importanti. L’acquario dovrà prestare particolarmente attenzione al mese d’aprile mentre per i pesci si prospetta un anno buono.



