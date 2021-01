Oroscopo 2021 di Paolo Fox, Classifica Domenica In/ Segni d’aria al top, Acquario…

Domenica 3 gennaio, nella pima puntata del 2021 di Domenica In, Mara Venier, nel proprio salotto, ospita Paolo Fox con le sue previsioni sui segni zodiacali per i prossimi dodici mesi. L’astrologo più famoso della televisione italiana, risponderà alle domande curiose di Mara Venier tracciando una classifica di quelli che saranno i segni più fortunati dell’anno. Paolo Fox regalerà nuovi dettagli su quello che sarà l’anno di tutti i dodici segni zodiacali dopo la classifica fatta all’interno della trasmissione “I Fatti vostri”. Ad ascoltare le previsioni di Fox, tuttavia, non ci sarà solo Mara Venier.

Nello studio di Domenica In ci saranno dei personaggi famosi, ognuno rappresentante di un segno zodiacale. Protagonisti dello spazio dedicato all’oroscopo di Paolo Fox saranno anche la giornalista Giovanna Botteri, Don Antonio Mazzi, il regista Ferzan Ozpetek, lo stilista e giudice di Ballando con le stelle Guillermo Mariotto, la conduttrice Eleonora Daniele, Fausto Leali e Sandra Milo.

LE PREVISIONI DI PAOLO FOX PER IL 2021

Come sarà il 2021 secondo le previsioni di Paolo Fox? Come ogni anno, nello studio di Domenica In, l’astrologo, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, racconterà cosa ci riservano le stelle per il nuovo anno. Quello con Mara Venier è l’ennesimo appuntamento televisivo con Paolo Fox che ha già fornito alcune indicazioni durante lo speciale de I Fatti vostri nel corso del quale ha svelato che il 2021 sarà l’anno dei segni d’aria ovvero Bilancia, Acquario e Gemelli. La Bilancia avrà l’occasione di rimettersi in gioco su più fronti anche se in amore vivrà un periodo particolarmente difficile a maggio per poi riprendersi in estate. I Gemelli, invece, dopo un gennaio sottotono, già da febbraio porrà le basi per vivere un grande anno. Infine, l’Acquario vivrà un vero e proprio anno top rivoluzionando totalmente la propria vita.

Cosa accadrà, invece, agli altri segni? L’ariete vivrà dei periodi fortunati mentre il Toro dovrà munirsi di pazienza per resistere di fronte a determinati ostacoli. Il Cancro vivrà momenti importanti tra maggio e luglio mentre il Leone ritroverà il proprio ruggito. L’amore regalerà tante soddisfazioni alla Vergine mentre lo Scorpione dovrà stare attento ai nemici. Dopo un 2020 difficile, il Sagittario ritroverà la propria forza mentre il Capricorno avrà l’occasione per migliore le buone basi poste nel corso dell’ultimo anno. Infine, i Pesci avranno la possibilità di superare una crisi sentimentale.



