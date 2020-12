Oroscopo 2021 Paolo Fox/ Ariete, Leone, Sagittario: le previsioni svelano che…

ANTICIPAZIONI OROSCOPO PAOLO FOX 2021 PER I SEGNI DI FUOCO

E’ tempo di scoprire le previsioni per il 2021 dell’oroscopo di Paolo Fox, ed in particolare, dei segni di fuoco, quindi Ariete, Leone e Sagittario.

ARIETE: PREVISIONI PER L’ANNO 2021 SECONDO PAOLO FOX E IL SUO OROSCOPO

Partiamo dall’Ariete, che dopo un 2020 senza dubbio non semplice (ma del resto, per chi è stato facile?), riuscirà finalmente a ritrovare la serenità mancata, e a ricominciare quindi a vivere delle belle emozioni. Previsioni d’oroscopo quindi decisamente positive per il 2021, grazie anche al fatto che Giove e Saturno torneranno favorevoli, scrive Paolo Fox su DiPiù, rendendo i prossimi 12 mesi più lieti rispetto a quelli che si chiuderanno a breve. Soffermandoci in particolare sull’amore, sembra che marzo sarà il mese ideale, soprattutto l’ultima decade; chi invece ha vissuto una separazione potrà incontrare una nuova persona prima dell’estate.

LEONE: LAVORO, SALUTE E AMORE COSA SUCCEDERÀ NEL 2021 SECONDO OROSCOPO PAOLO FOX?

Passiamo quindi al Leone, altro segno di fuoco, che dovrà cercare di “andarci con i piedi di piombo”, come si suol dire, in vista del 2021. Sia chiaro, il nuovo anno non sarà funesto come quello uscente, ma Paolo Fox consiglia a quelli nati sotto il segno del Leone, quindi dal 23 luglio allo stesso giorno d’agosto, di ridimensionare in parte i propri progetti, soprattutto quelli faraonici. Meglio quindi “volare bassi”, in particolare per quanto riguarda gli investimenti.

OROSCOPO 2021 PAOLO FOX, LE PREVISIONI: PER IL SAGITTARIO UN ANNO DI CAMBIAMENTI

Il lavoro non sarà semplice anche per chi avrà trovato da poco un nuovo impiego, soprattutto dal punto di vista della retribuzione, o per via di alcune spese arretrate che di fatto obbligheranno ad un periodo di “economia”. I problemi sul lavoro, come riferisce Paolo Fox nelle sue previsioni d’oroscopo per il 2021, si rifletteranno purtroppo anche in amore per il Leone, e di conseguenza, bisognerà essere bravi a non portarseli a casa, cercando di mantenere il più possibile una serenità di coppia.

SAGITTARIO: PAOLO FOX NEL SUO OROSCOPO 2021 SVELA CHE…

Infine, a completamento, del trittico dei segni di fuoco, e delle previsioni d’oroscopo del 2021, spazio al Sagittario, per cui Paolo Fox sottotitola: “Nuovi incontri e nuovi incarichi”. Si preannuncia quindi un 2021 ricco di sorprese per i nati sotto questo segno, un anno in libertà, in cui si verrà seguiti dagli istinti, spesso vincenti, e dalle emozioni. Un Sagittario che si lascerà alle spalle un periodo pesante, soprattutto a livello interpersonale, per iniziare di fatto una sorta di “rinascita”. Sarà un anno, il 2021, favorevole anche per quanto riguarda il rapporto con i figli, mentre, in merito ai nuovi incontri, il periodo giusto sarà dalla metà anno in avanti.

