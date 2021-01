Oroscopo 2021, Paolo Fox: classifica a Domenica In/ Diretta streaming e video: amore, salute e lavoro

Domenica In: oroscopo Paolo Fox 2021, anticipazioni previsioni segno per segno

Domenica 3 gennaio, nel salotto di Domenica In, Paolo Fox delizierà il pubblico di Raiuno con le previsioni delle stelle sul 2021. Il nuovo anno ha ormai preso il posto del 2020, un anno decisamente complicato per tutti sia dal punto di vista economico che della salute. L’arrivo del 2021 era atteso da tutti, ma cosa accadrà nei prossimi dodici mesi? Cosa prevedono le stelle per tutti i segni zodiacali? A svelare tutto, nel corso della prima puntata del nuovo anno di Domenica In sarà proprio Paolo Fox che svelerà ulteriori dettagli sull’oroscopo 2021 dopo aver già svelato qualcosa nel salotto de I Fatti Vostri.

Come seguire in diretta streaming l’oroscopo 2021 dei Paolo Fox

L’appuntamento di Domenica In con l’oroscopo Paolo Fox 2021 potrà essere seguito sia in diretta televisiva su Raiuno, a partire dalle 14 che in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi. La diretta streaming comincerà alle 14 contemporaneamente a quella televisiva.

Paolo Fox annuncia un febbraio complicato…

L’oroscopo Paolo Fox ha già fatto qualche previsione su quello che prevedono le stelle per il 2021. L’astrologo ha esortato tutti i segni zodiacali ad osservare attentamente il mese di febbraio quando potrebbero esserci delle complicazioni per tutti. Il nuovo anno che è cominciato appena tre giorni fa porterà qualche dubbio soprattutto per chi ha da poco iniziato un nuovo lavoro o si è tuffato in nuove avventure.

Paolo Fox nelle sue precedenti previsioni, inoltre, ha invitato i segni zodiacali a munirsi di pazienza per poter affrontare con più tranquillità un nuovo anno che arriva dopo dodici mesi molto complicati. Sarà decisamente un anno positivo per l’acquario che è considerato il segno top del 2021, per la bilancia e i gemelli. Nel salotto di Domenica In, tuttavia, Paolo Fox svelerà ulteriore dettagli sull’oroscopo 2021 in uno degli appuntamenti più attesi dell’inizio dell’anno.

