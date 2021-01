Oroscopo 2021, Paolo Fox: classifica a I Soliti ignoti/ Diretta: i segni al top in amore, lavoro e salute

OROSCOPO PAOLO FOX TORNA PROTAGONISTA A I SOLITI IGNOTI SPECIALE LOTTERIA ITALIA

Paolo Fox, nel giorno dell’Epifania, torna a svelare le previsioni dell’oroscopo 2021. L’astrologo più famoso della televisione italiana, dopo aver svelato nuovi dettagli su quello che sarà il nuovo anno secondo le stelle nel salotto di Domenica In, nello spazio de I Fatti Vostri dedicato all’oroscopo, nella puntata in onda oggi, mercoledì 6 gennaio, torna a svelare le previsioni stellari per l’amore, la fortuna e il lavoro di tutti i dodici segni zodiacali. Come sarà, dunque, il nuovo anno? Quale segno riuscirà a vivere serenamente nel prossimi mesi realizzando anche i propri sogni professionali e sentimentali?

Come sempre, prima di ogni previsione, Paolo Fox ricorderà ai telespettatori di non credere a priori al suo oroscopo, ma di verificare. L’astrologo ha già fornito molte indicazioni su quello che sarà il 2021 secondo le previsioni delle stelle, ma nella puntata dell’Epifania de I Soliti ignoti Speciale Lotteria Italia, svelerà ulteriori dettagli su quello che potrebbe accadere. Cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox 2021?

ANTICIPAZIONI DELLE PREVISIONI 2021 DELL’OROSCOPO PAOLO FOX

Secondo le previsioni dell’ oroscopo Paolo Fox ha già fatto durante i primi giorni del 2021, il nuovo anno sarà molto positivo per i segni d’aria. Acquario, Gemelli e Bilancia dovrebbero così vivere dodici mesi in grande spolvero, riuscendo a rivoluzionare ciò che non va nella propria vita e ponendo le basi per realizzare i propri sogni. Dovrebbe essere un anno decisamente tranquillo, invece, per il segno dei Pesci che dovrebbe riuscire a trovare affetti sinceri, ma anche a voltare definitivamente pagina chiudendo capitoli che non vanno più bene nella propria esistenza. L‘ariete, invece, dovrebbe vivere un anno di rinascita mentre il Toro dovrebbe stare attento soprattutto al settore finanziario e alla sfera professionale.

Stando alle previsioni di dell’oroscopo Paolo Fox dovrebbe vivere un anno di rinascita il Cancro dopo un 2020 decisamente difficile mentre il Leone dovrebbe riuscire ad affermare la propria identità anche se per farlo potrebbe essere costretto a lottare. Dopo aver posto ottime basi nel 2020, nel 2021 la Vergine dovrebbe continuare a vivere un anno positivo, con importanti novità anche in amore mentre lo Scorpione, dopo un inizio complicato, dovrebbe riuscire a riprendersi in corsa. Tra i segni più testardi dello zodiaco, il Capricorno dovrebbe vivere un buon anno cercando di risparmiare mentre sarà un anno positivo per il Sagittario.



