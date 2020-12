Oroscopo 2021 Paolo Fox/ Gemelli, Bilancia, Acquario: le previsioni per il nuovo anno

OROSCOPO PAOLO FOX 2021: LE ANTICIPAZIONI PER IL NUOVO ANNO PER I SEGNI D’ARIA

Come saranno le previsioni per il 2021 dell’oroscopo di Paolo Fox relative ai segni d’aria? Lo scopriremo in questo focus, dedicato appunto a coloro che sono nati sotto il segno di Gemelli, Bilancia e Acquario.

Partiamo proprio dall’Acquario, segno che copre il periodo 21 gennaio, 19 febbraio, e che per Paolo Fox sarà protagonista di un grande cambiamento nel corso del 2021, una novità che lo renderà molto felice. Sarà anche un anno, il 2021, che dovrà però essere vissuto prendendo la situazione di petto: chi infatti continuerà con la solita vita di prima, precisa l’astrologo, magari una vita non più amata e adatta, sentirà crescere dentro se un moto di ribellione, che potrà sfociare, nei peggiori dei casi, in dei fastidi psicosomatici.

Di conseguenza, per il prossimo anno bisognerà svoltare, avere il coraggio di compiere delle scelte importanti, e nel contempo, chiudere con un passato che probabilmente non ci appartiene più. Ci sarà in tutto questo un limite, quello delle finanze, e di conseguenza l’Acquario, come spiega Paolo Fox nelle sue previsioni per l’oroscopo 2021, dovrà essere bravo a conciliare progetti e risorse economiche.

GEMELLI E BILANCIA: L’OROSCOPO 2021 PAOLO FOX SVELA CHE…

Proseguiamo il nostro viaggio nei segni d’aria e le previsioni del 2021 dell’oroscopo di Paolo Fox, con i nati sotto la Bilancia (23 settembre, 22 ottobre). Sarà un anno nuovo in cui si “riparte con slancio”, scrive il noto astrologo della tv sul settimanale DiPiù, di conseguenza, ci si lascerà alle spalle il 2020 guardando con ottimismo al 2021. Sarò un anno particolarmente favorevole per quanto riguarda la vita di coppia, i sentimenti e l’amore: per coloro che sono già fidanzati o sposati, i prossimi mesi serviranno per rafforzare ulteriormente il proprio legame con il partner, mentre, per i single, saranno diverse le occasioni di incontrare delle persone interessanti. Per quanto riguarda il lavoro, ci saranno nuove possibilità e nuovi slanci che faranno dimenticare in fretta le numerose difficoltà vissute nell’anno che sta per concludersi.

PREVISIONI DEI GEMELLI: ECCO COSA CI RISERVA IL 2021 SECONDO PAOLO FO E IL SUO OROSCOPO

Infine il segno dei Gemelli, per cui le previsioni di Paolo Fox per l’oroscopo 2021 raccontano di un anno da assoluti protagonisti. Bene il lavoro, con l’attività che ripartirà dopo la crisi, mentre i dipendenti potrebbero cogliere al volo una nuova occasione lavorativa. Per quanto riguarda l’amore, alcuni Gemelli potrebbero incontrare una nuova dolce metà, mentre altri potrebbero riavvicinarsi ad una persona di vecchia conoscenza con cui si era rotto…



