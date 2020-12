Oroscopo 2021 Paolo Fox, le previsioni/ Cancro, Scorpione, Pesci: amore, lavoro e salute…

OROSCOPO PAOLO FOX 2021: LE ANTICIPAZIONI PER IL NUOVO ANNO PER I SEGNI D’ACQUA

E’ giunto il tempo di scoprire l’oroscopo 2021 di Paolo Fox per i nati sotto i segni d’acqua, ovvero, Cancro, Scorpione e Pesci. Del resto, l’anno 2020 sta ormai per concludersi, e molti vogliono sapere come sarà il nuovo anno, ricco di grandi aspettative per tutti.

Cancro: le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per l’anno 2021

Partiamo quindi dall’oroscopo 2021 del Cancro (22 giugno, 21 luglio), che come Paolo Fox scrive sul settimane DiPiù, sarà “libero dai pesi”, e in grado di mettersi “finalmente in gioco”. Una premessa decisamente interessante quindi in vista del 2021, soprattutto perchè il Cancro non viene solamente da un 2020 complicato, ma anche da un 2019 turbolento: ora, con Saturno e Giove non più contro, i nati sotto questo segno potranno finalmente spiccare il volo.

Tante le notizie positive, come ad esempio quelle per il mese di giugno, quando si potrà programmare qualcosa di importante a livello famigliare (magari un figlio o un matrimonio?). Nel contempo, spazio a nuove alleanze, nella vita sentimentale e nel lavoro, e questa aura di positività si trascinerà fino al 2022, quando si potranno addirittura concretizzare grandi cambiamenti desiderati da tempo. Bene anche l’amore, pronto a nuovi slanci.

OROSCOPO 2021 PAOLO FOX: PESCI E SCORPIONE CHE ANNO SARÀ?

Spazio all’oroscopo 2021 di Paolo Fox relativo ai Pesci, quelli nati nel periodo 20 febbraio, 20 marzo. Anche per loro l’anno che verrà sarà decisamente ricco, con “emozioni in amore – scrive l’astrologo – e gratificazione sul lavoro”. Sarà un anno di crescita, e non solamente in ambito lavorativo, ma anche nella vita, di conseguenza bisognerà sfruttare le opportunità che il 2021 offrirà. A livello di affetti, invece, nessun problema per quanto riguarda coloro che stanno vivendo una relazione stabile, mentre, chi dovrà scegliere fra due amori, o chi viene da un 2020 turbolento da questo punta di vista, dovrà cercare di rimettere in ordine le cose. Il mese più bello sarà giugno, quando si potrà vivere “un’emozione importante”.

Scorpione: un anno di inquietudine secondo l’oroscopo di Paolo Fox 2021

Infine l’oroscopo 2021 di Paolo Fox dello Scorpione (23 ottobre, 22 novembre), per cui sarà un 2021 non così idilliaco come quello dei colleghi di Pesci e Cancro. L’astrologo parla infatti di “inquietudine”, con una serie di situazioni che potrebbero scombussolare i piani ma senza comunque pregiudicare gli obiettivi. Sarà comunque un anno speciale per quelli che escono da relazioni non più adatte: arriverà il vero amore?



