Oroscopo 2021, Simon & The Stars previsioni/ Ariete, Capricorno, Cancro e Bilancia

Anticipazioni Oroscopo Simon & The Stars 2021: Ariete, Capricorno, Cancro e Bilancia

Oroscopo Simon & The Stars 2021, ospite di Oggi è un altro giorno il noto astrologo ha rivelato come affronteranno il 2021 Ariete, Capricorno, Cancro e Bilancia.

Ariete e Capricorno: che anno sarà secondo l’oroscopo 2021?

Cosa riserverà il 2021 all’Ariete? Il segno ritroverà la capacità di osare, liberandosi delle responsabilità che lo hanno tenuto compresso e con il freno a mano, per poter cominciare a sperimentare, arrivando così a far decollare tutto quello che ha creato negli ultimi tempi. Il Capricorno, di solito associato all’ambizione, arriva alla fine del 2020 un po’ disarmato, stanco del triennio appena passato in cui ha lottato con le unghie e con i denti. Smetterà di programmare tutto per cominciare a seguire il flusso, attirando così più occasioni e riuscendo ad avvicinarsi sempre di più alla vetta prefissata. La parola chiave sarà perciò improvvisare. Il 2021 del capricorno inizia e finisce con Venere, vale a dire che potrà vivere qualcosa di nuovo in amore, che fin da subito diventerà importante.

Oroscopo 2021 Simon & The Stars: Cancro e Bilancia

Ecco altri due segni per il 2021 dell’oroscopo di Simon & The Stars. Il Cancro, associato alla famiglia e alla cura della casa, è cambiato, diventando più determinato e forte. Perciò, nel 2021 potrà godere dei frutti delle battaglie degli ultimi anni, entrando a testa alta nel nuovo anno e rendendosi conto di quanto fatto fino ad ora. Sarà perciò più sereno e più trattabile.

La Bilancia sarà il segno numero 1 del prossimo anno, affermandosi come il grande protagonista ed esponendosi maggiormente. Dopo aver aumentato la sicurezza in se stessa, la Bilancia inizierà ad osare, soprattutto con progetti che si potrebbero considerare un po’ folli, ma avrà comunque la meglio. Per questa ragione sarà fondamentale insistere. Sarà un anno importante anche per il lavoro, grazie a Giove e Saturno nella casa della creatività, dando una marcia in più a questo segno zodiacale, e riuscendo a far arrivare così la sua voce ancora più lontano. Servirà di sicuro come ripresa dopo un anno molto complicato per gli operatori dello spettacolo e dell’arte.

