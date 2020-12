Oroscopo 2021, Simon & The Stars previsioni/ Cancro, Scorpione, Pesci anno positivo..

Anticipazioni Oroscopo Simon & The Stars 2021: Scorpione, Pesci, Cancro e Gemelli

Oroscopo Simon & The Stars 2021 rivela che ci sarà un vero e proprio subbuglio tra i segni d’acqua e, in particolare per Scorpione e Pesci che si troveranno a fare i conti con la loro voglia di autonomia.

Cancro: che anno sarà secondo l’oroscopo 2021?

E il ancro? Anche il segno Cardinale è pronto ad una rivoluzione in questo nuovo anni perché per loro è arrivato il momento di costruire una sicurezza in se stessi che sia maggiore degli anni che sono appena trascorsi e sicuramente il tutto legato al loro spirito di iniziativa. Dopo la lotta con le loro ombre, la rinascita si avvicina e per il Cancro il 2021 arriverà finalmente un momento in cui il clima sarà disteso, si potrà smettere di combattere e si potrà guardare oltre, ma fino a dove potrà posare lo sguardo? E’ ancora presto per dirlo ma le notizie e le stelle sono sicuramente positive.

Oroscopo 2021 Simon & The Stars Scorpione e Gemelli sempre più autonomi?

Anche quelle di Scorpione e Pesci lo sono perché l’Oroscopo 2021 di Simon & The Stars lascia intendere che, messo da parte un anno un po’ difficile per tutti arriverà qualcosa di buono. In particolare, proprio per lo Scorpione, le previsioni parlano di quella che l’astrologo chiama “una spinta decisiva ad attraversare il Mar Rosso” per lasciarsi alle spalle quelle che sono state situazioni poco rassicuranti e un po’ stantie andando così verso la vita diversa che da tempo state cercando.

Gemelli: l’oroscopo 2021 racconta che…

Altra storia, invece, per i Gemelli. Dopo un periodo molto duro e faticoso e quello che è stato di rodaggio per modificare avventure e modi di essere. Una volta vinte paura e resistenze per loro qualsiasi meta sarà a portata di mano, l’unica cosa che dove trovare adesso è la voglia e la prontezza di rimettervi in viaggio.



