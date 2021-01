Oroscopo 2021, Simon & The Stars previsioni/ Capricorno, Toro, Gemelli e…

Anticipazioni Oroscopo Simon & The Stars 2021: Capricorno, Ariete, Gemelli e…

Oroscopo Simon & The Star, l’astrologo a ‘Oggi è un altro giorno’ ha presentato agli italiani la sua interpretazione personale del prossimo anno. Diamo uno sguardo a quanto detto per il 2021.

Capricorno e Ariete: che anno sarà secondo l’oroscopo 2021?

Che 2021 sarà? Il Capricorno, proprio in queste ultime ore dell’anno, sta lasciando la tripla congiunzione planetaria e i pianeti subiranno finalmente l’influsso dell’Acquario, quindi apertura, voglia di novità, cambiamenti. Analizziamo però segno per segno le indicazioni di Simon & The Star, soffermandoci su quelle che sono le maggiori aspettative individuali: amore, lavoro, economia, salute. Il primo segno è sempre l’Ariete che nel 2021 avrà un Saturno favorevole che ne esalterà le caratteristiche peculiari, quindi l’aspetto della socializzazione, della comunicazione, della voglia di tornare a condividere tempo e situazioni con amici, famiglia. Il 2021 sarà per l’Ariete la realizzazione delle aspettative, rivolte anche ai viaggi che potranno essere nel villaggetto poco lontano da casa, ma sarà viaggio perché questo segno sa esplorare anche le piccole cose e renderle importanti. Sarà per il segno l’anno delle decisioni, del cambiamento totale, delle prese di posizioni fiere e con orgoglio, un anno nel quale l’Acquario non avrà paura di nulla e potrà lanciarsi a testa bassa nella vita, Saturno è dalla sua parte.

Oroscopo 2021 Simon & The Stars: Toro e Gemelli

Il Toro riceverà anch’esso Saturno, ma quel Saturno scombussolatore, che obbliga a rimettere tutto in discussione, a prendere quelle decisioni che, da bravo segno pigro, sono sempre state rimandate. Urano si congiunge con il Sole del segno e ciò rende tutto positivo, elaborato magari, ma ricco di piccole imprese da vincere per diventare uno dei segni trionfatori dell’anno. Tra le decisioni ci sono anche quelle amorose: matrimonio o finalizzazione di una relazione in vista. I Gemelli partiranno quasi subito con Giove e Saturno nel segno, quindi l’anno sarà frizzante, creativo, ricco di fermenti come piace al segno. Sarà anche un anno di realizzazioni definitive, stabili, sia in amore, con la finalizzazione di un rapporto, sia negli affari, con quella firma decisiva che può dire sì ad un progetto su lunghe durate.

Cancro e Leone, tutto sui segni

Il Cancro avrà un anno di passaggio: la notizia positiva è che Saturno lascerà, finalmente, il segno che da questo pianeta non trova mai giovamento e basta ciò per rendere dodici mesi almeno tranquilli. Sarà un anno di recupero di forze, di attesa durante la quale lenire le ferite subite, pronti a ripartire nel momento favorevole che non tarderà ancora molto; a volte fermarsi vuol dire ricaricarsi per vincere! Saturno contro nel Leone, ma quel contro che per il Leone vuol dire gonfiare il petto e affrontare ogni cosa, dalle instabilità affettive a una situazione stagnante ad un’ingiustizia subita. Il futuro si costruisce su basi solide e tutto ciò che va distrutto sarà l’occasione per poi ricostruire, quindi preparativi in vista per una nuova vita.

Oroscopo Simon & The Stars, Vergine e Bilancia

Vergine sempre un po’ “vittimina” anche se le congiunzioni le porteranno soprattutto fortuna, quindi amori improvvisi e stabili, inaspettati, come inaspettate saranno vincite e occasioni di viaggio e lavoro non previste. Saturno lascia respirare la Bilancia che finalmente nel 2021 potrà affrontare l’anno con costruttività, interessi nuovi, concretizzazioni e anche tanto divertimento, quei momenti che sono mancati tanto al segno in questo doloroso 2020.

Oroscopo e previsioni 2021, Scorpione e Sagittario

Giove e Saturno sono dispettosi con lo Scorpione e nel 2012 il segno soffrirà un po’ la congiunzione divenendo polemico e, a volte, anche insopportabile. Se saprete atteggiarvi con una visione dell’insieme diverse, potrete al contrario sfruttare l’anno per considerare nuovi progetti nel momento del cambio astrale favorevole. Il Sagittario avrà Giove a favore, quindi riceverà giustizia, potere, la possibilità di esprimere al meglio le potenzialità comunicative del segno. Fortuna al gioco, ottimismo, progetti, amori, tutto può succedere se i Saggitari lo vorranno, e loro lo vogliono sempre!

Acquario e Pesci: oroscopo

L’Acquario vivrà l’anno con spavalderia perché Giove lo aiuterà particolarmente a ottenere tanti successi, in amore e economie, senza troppi sforzi, un anno all’insegna della fortuna dove anche l’errore potrà risultare vincente! Pesci sognatori nel 2021, senza quasi pianeti di rilievo nel segno, che sarà libro di vagare nella sua doppia personalità dando rilievo al suo lato romantico e onirico. Viaggiate tanto, con il corpo e con la mente, anche poco lontano da casa, il mondo per voi può essere l’oceano o un acquario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA