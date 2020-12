Oroscopo 2021, Simon & The Stars previsioni/ Gemelli, Sagittario, Pesci e Vergine…

Anticipazioni Oroscopo Simon & The Stars 2021: Gemelli, Sagittario, Pesci e Vergine

Oroscopo Simon & The Stars 2021, ospite della puntata del 30 dicembre di Oggi è un altro giorno, rivela come affronteranno il 2021 i nati sotto i segni dei Gemelli, Sagittario,

Gemelli e Sagittario: che anno sarà secondo l’oroscopo 2021?

Cosa riserverà il 2021 al segno dei Gemelli? reduci da cinque anni di combattimento per definire la propria posizione. Sarà l’anno delle scelte. I prossimi dodici mesi permetteranno ai nati sotto questo segno, dopo continui cambiamenti, anche di stabilirsi in una città diversa dal solito. Per il segno del sagittario il 2021 non sarà solo positivo, ma anche di rivincita. I prossimi dodici mesi restituiranno ai nati sotto questo segno ciò che l’ultimo anno ha portato via. Il sagittario vive una dimensione di viaggio frequente, ma negli ultimi cinque anni, tutto ciò non è stato possibile e nel 2021 ritroverà questa vena riuscendo a prendersi tutto ciò che desidera.

Oroscopo 2021 Simon & The Stars: Pesci e Vergine

Il 2021 porterà importanti novità nella vita dei nati sotto il segno dei Pesci? In cerca d’ispirazione, alla ricerca di un nuovo inizio, saranno i grandi protagonisti della seconda metà dell’anno. Sarà una primavera esplosiva per i pesci che saranno, poi, anche i protagonisti del 2022 e del 2023. Per i nati sotto il segno della vergine, la regina dello zodiaco, le parole d’ordine saranno riorganizzazione e ricreazione. La vergine avrà un anno che le permetterà si ottenere una grande soddisfazione personale. Sarà un anno che potrebbe iniziare con un incontro e che potrebbe concludersi con un matrimonio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA