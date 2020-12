Oroscopo 2021, Simon & The Stars previsioni/ Scorpione, Leone, Toro e Acquario…

Anticipazioni Oroscopo Simon & The Stars 2021: Scorpione, Leone, Toro e Acquario



Oroscopo Simon & The Stars 2021, ospite della puntata di Oggi è un altro giorno del 29 dicembre, rivela come affronteranno il 2021 i nati sotto i segni dello Scorpione, del Leone, del Toro e dell’Acquario.

Scorpione e Toro: che anno sarà secondo l’oroscopo 2021?

Che anno sarà per lo scorpione? Secondo Simon & The Stars, i nati sotto il segno dello scorprione, saranno pronti a mettere radici nel 2021 acquistando casa o cambiando città in cui stabilire la propria famiglia. Per quanto riguarda il lavoro, l’anno inizierà con un po’ di confusione. Da marzo ci saranno delle risposte e maggio darà la possibilità di cominciare a lavorare su un progetto importante. Il 2021, inoltre, per lo scorpione, potrebbe essere l’anno giusto per sposarsi e mettere su famiglia. E il Toro? Il 2021 sarà l’anno della consacrazione sul lavoro e tutti i nati sotto questo segno zodiacale non avrà paura del cambiamento rimettendosi totalmente in gioco con un nuovo inizio.

Oroscopo 2021 Simon & The Stars Leone e Acquario grandi protagonisti

Come sarà, invece, il 2021 per il Leone? Sarà un anno con Saturno e Giove in opposizione, ma questo cielo riaccenderà nei nati sotto questo segno il fuoco che sentono dentro di natura. Dopo tre anni di attese e rinvii, i Leone ritroveranno il loro ruggito riuscendo a cambiare molti aspetti della propria vita, sia nel lavoro che in amore. Per molti potrà essere l’anno di un matrimonio o di un impegno più formale, ma potrebbe essere anche l’anno per chiudere definitivamente una storia che è andata avanti per inerzia. Come sarà, infine, il 2021 dell’acquario? Sarà un anno fortissimo che permetterà a tutti i nati sotto questo segno di dare inizio ad una nuova vita eliminando tutto quello che è superfluo. In amore, l’acquario avrà voglia d’impegnarsi totalmente con la costruzione anche di una famiglia.

