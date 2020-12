Oroscopo 2021, Simon & The Stars/ Toro, Capricorno e Vergine: amore, lavoro e…

Anticipazioni Oroscopo Simon & The Stars 2021

L’Oroscopo 2021 Simon & The Stars e le prime anticipazioni sui segni e sull’anno che verrà mettono in primo piano anche i segni come Toro, Vergine e Capricorno che possono avviarsi verso una rinascita.

Toro: secondo le previsioni dell’oroscopo in arrivo un 2021…

In particolare, proprio il segno del Toro andrà incontro a quella che l’astrologo ha definito una consacrazione, un vero e proprio salto di qualità che riguarderà soprattutto il lavoro che, a suo dire, ha priorità su tutto. Chi ha un progetto da realizzare potrà mettersi a lavoro per farlo, chi ha un traguardo da raggiungere dovrà mettersi in cammino e chi vuole cambiare la sua vita potrà contare su proposte e incarichi importanti. Come sarà questo 2021 quindi per i Toro alle prese con questo salta di qualità e chi potrà usufruire di queste novità? Lo scopriremo nei prossimi giorni visto che questo è solo uno “spoiler” su quello che sarà.

Oroscopo 2021 Simon & The Stars Vergine e Capricorno verso la rinascita?

L’Oroscopo 2021 Simon & The Stars è positivo anche per quel che riguarda gli altri due segni di Terra ovvero Vergine e Capricorno. Anche per loro le parole d’ordine sembrano riguardare un futuro migliore e se le anticipazioni delle previsioni per il primo anno parlano di sfide per la Vergine all’insegna della ricreazione e della riorganizzazione, per il Capricorno si parla di “relax” perché “viene da tre anni con il coltello tra i denti” e per lui è arrivato il momento di buttare via la corazza e fare cose nuove mettendosi in discussione. Simon & The Stars hanno poi concluso affermando che per il Capricorno è arrivato il momento di “tirare fuori talenti finora inespressi o valutare situazioni diverse da quelle finora considerate”. Ci riuscirà davvero in questo nuovo anno?

