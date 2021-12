Oroscopo 2022, classifica dei segni di Branko/ Anno flop per Toro, Vergine e Capricorno

Oroscopo 2022, la classifica annuale secondo Branko: quali sono i segni in difficoltà

Con la fine del 2021 e l’inizio del nuovo anno arrivano immancabile gli oroscopo per il nuovo anno 2022. Ecco quindi le previsioni di Branko, di cui è appena uscito in libreria per Mondadori il “Calendario Astrologico 2022”. Quali saranno i segni meno fortunati secondo l’oroscopo 2022? Per i nati sotto il segno del Toro il 2022 non sarà di certo un anno semplice sotto diversi aspetti. Fortunatamente, non perderete la giusta forza d’animo per affrontare ancora una volta tutte le questioni che riguarderanno i prossimi mesi. In particolare, potrete godere del supporto favorevole di Giove e Nettuno. Quest’ultimo sarà importante sopratutto per una crescita dal punto di vista spirituale. Il momento migliore dell’anno arriverà solo per l’autunno, grazie al transito favorevole di pianeti lenti ma decisivi per le svolte che contano realmente. Per i Gemelli il 2022 sarà un anno principalmente di transizione, con particolari trasformazioni che potrebbero riguardare le vostre ambizioni future. Non mancheranno difficoltà e dubbi, sopratutto a causa della presenza abbastanza instabile di Mercurio in particolare nei primi mesi del nuovo anno. Nella seconda parte del 2022 avrete la possibilità di scoprire nuovi lati della vostra spiritualità grazie all’influsso positivo offerto da Nettuno. Le possibilità di innovare e di cambiare rotta saranno garantite per chi saprà cogliere le occasioni giuste.

Oroscopo 2022 di Branko: Cancro e Vergine

Nonostante una buona dose di fortuna, il nuovo anno non sarà per nulla semplice per i nati sotto il segno del Cancro. Secondo l’oroscopo 2022 di Branko non sarete esonerati da difficoltà e ostacoli consistenti; diverse saranno le questioni che mineranno il vostro cammino, alcune riguardanti eventi e accadimenti passati. In ogni caso, avrete delle buone armi al vostro servizio per riuscire a superare ogni difficoltà, sopratutto grazie alla posizione favorevole e stabile di Giove ormai da diversi mesi nel segno. Sarà importante dare un nuovo ordine alla vostra vita senza perdere di vista l’ordine delle priorità. Difficoltà in arrivo nel 2022 per la Vergine, costantemente a dura prova. Dopo un anno altalenante che ormai volge alla conclusione, i nuovi mesi portano sfide ostiche e particolari che metteranno a dura prova le vostre capacità. In particolare, dovrete lottare come poche volte avete fatto per riuscire ad affermarvi in ogni ambito di interesse, cercando di imporre il vostro essere e la vostra personalità nonostante il remare contro degli altri. La ricerca dell’equilibrio perduto metterà in discussione i rapporti interpersonali, spesso allontanandovi anche da momenti di piacere e di spensieratezza e da persone pronte a dimostrazioni d’affetto importanti.

Sagittario e Capricorno: le previsioni dell’oroscopo 2022 di Branko

L’anno che volge al termine non è stato forse coerente con le aspettative di molti, sopratutto per i tormenti che spesso caratterizzano i nati sotto il segno del Sagittario. Anche il 2022 ormai vicino sarà caratterizzato da costanti dubbi e incertezze ad accompagnare ogni scelta e decisione importante. In ogni caso, a volte tale condizione potrà essere un valore aggiunto piuttosto che un fattore negativo. Attenzione ad alcuni cambiamenti riguardanti più settori che difficilmente potreste aver previsto. Il 2022 sarà un anno piuttosto movimentato per i nati sotto il segno del Capricorno. Il vostro futuro sarà condito da importanti trasformazioni e cambiamenti, non sempre previsti e sopratutto positivi. Siate pronti ad ogni eventualità ed affrontate i mutamenti che sono all’orizzonte con la giusta consapevolezza e spirito di rinnovamento. L’evento astrale che merita di essere menzionato su tutti è il ritorno stabile e favorevole di Saturno, in particolare nel mese di dicembre del nuovo anno.

