Oroscopo 2022, Classifica dei segni di Branko/ Previsioni: Ariete, Bilancia, Scorpione…

Previsioni dell’oroscopo 2022 di Branko, quali sono segni top dell’anno?

Con la fine del 2021 e l’inizio del nuovo anno arrivano immancabile gli oroscopo 2022. Ecco quindi le previsioni di Branko, di cui è appena uscito in libreria per Mondadori il “Calendario Astrologico 2022”. Quali saranno i segni più fortunati del 2022? Per l’Ariete, segno di fuoco, finalmente le cose cambieranno nel 2022: sarà un anno di svolta che segnerà l’inizio di un ciclo finalmente positivo, grazie all’ingresso i Giove nel segno, il pianeta della fortuna che per diversi mesi influenzerà positivamente le stelle. Anche per la Bilancia, segno d’Aria, il 2022 sarà un anno positivo grazie all’entrata di Saturno nel segno, con l’opposizione di Giove: è il momento di osare, il cielo è dalla vostra parte. I pianeti aiuteranno i nati sotto il segno della Bilancia soprattutto in amore e sul lavoro.

Oroscopo 2022: Scorpione e Acquario, che anno sarà secondo Branko?

Secondo l’oroscopo 2o22 di Branko, lo Scorpione sarà il segno più innamorato e romantico nell’anno in arrivo, un 2022 all’insegna di Cupido per questo segno che sta uscendo da una congettura astrale sfavorevole per trionfare nei prossimi mesi soprattutto in amore, ma non solo. Ci sarà un momento di difficoltà tra marzo e aprile, ma già da maggio le cose miglioreranno fino ad agosto, in cui il cielo sarà estremamente positivo. Quindi Marte furfante in primavera ma altri pianeti attenueranno questa influenza guerriera portando in fretta di nuovo il segno sui cieli più alti dello zodiaco. Tra i segni top del 2022 anche l’Acquario. Già le prime settimane denoteranno un’inversione di tendenza rispetto al passato, ma la primavera è il momento topico per il segno, periodo lungo nel quale gli Acquari potranno progettare, cambiare stili di vita, esaltare soprattutto l’aspetto professionale.

Pesci le previsioni dell’oroscopo 2022 secondo Branko

Anche per i Pesci secondo l’oroscopo 2022 il nuovo anno sarà al top, grazie all’ingresso di Giove, che finalmente farà sentire il suo influsso positivo in ogni ambito. Un anno quindi di riscosse e conquiste, nuovi orizzonti da considerare e opportunità da cogliere, sempre mantenendo i piedi per terra. Sarà l’anno giusto per il cambiamento, per adottare un nuovo stile di vita. La fortuna è dalla vostra parte, i sogni nel cassetto si concretizzeranno. Quale sarà il momento clou per i Pesci? Branko indica la tarda primavera come la congiunzione di astri migliore proprio per l’ingresso di Giove nel segno. L’ingresso di Nettuno, invece, porterà un risveglio quasi spirituale.

