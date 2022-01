Oroscopo 2022, Classifica dei segni/ Pesci, Scorpione, Acquario al top

Oroscopo 2022, Classifica dei segni: previsioni per Pesci, Scorpione Acquario

Cosa prevede l’Oroscopo 2022 del nuovo anno per i 12 segni zodiacali? Questo tanto atteso 2022 sta finalmente arrivando e ogni segno avrà degli aspetti vantaggiosi o svantaggiosi. Vediamo la classifica dei segni top dell’anno che sta per iniziare. Per i Pesci, che si trovano al primo posto della classifica, questo sarà l’anno fortunato e Giove è presente nella costellazione e quindi riuscirete sicuramente a fare qualcosa che invece prima vi sembrava difficile. Avrete diverse conferme in ambito lavorativo, invece per l’amore dovete stare attenti, non lasciatevi sopraffare dalla gelosia, poiché questa potrebbe allontanare le coppie appena nate. Al secondo posto secondo l’oroscopo 2022 troviamo lo Scorpione: il nuovo anno sarà pieno d’interessanti prospettive, notizie bellissime per l’ambito finanziario e gli affari trovano finalmente una buona conclusione. Al terzo posto c’è l’Acquario: quello che è stato seminato porterà i suoi frutti.

Classifica Oroscopo 2022: Ariete, Leone, Toro, Capricorno e Sagittario

Al quarto posto della classifica dei segni dell’oroscopo 2022 troviamo l’Ariete: lavoro sarà molto produttivo, specialmente all’inizio dell’anno, ma anche nei mesi caldi. Per voi ci saranno molte opportunità, che garantiranno grandi guadagni e investimenti. Al quinto posto c’è il Leone. La maggior parte dell’estate sarà perfetta, ma anche le prime settimane di gennaio. Molti pianeti vi porteranno tanta grinta e creatività specialmente in ambito professionale. Il Toro, in sesta posizione, dovrà prestare attenzione ai primi mesi dell’anno: sul lavoro potrebbero esserci dei cambiamenti sostanziali, ma non vi dovrete assolutamente scoraggiare. Giove è dalla vostra parte e avrete molta energia grazie a Marte e durerà per tanto tempo. Secondo l’oroscopo 2022 il Capricorno sarà aiutato da Giove, che porterà con sé occasioni positive. Ci vuole un po’ di pazienza. Per il Sagittario, all’ottava posto della classifica, i mesi migliori saranno quelli autunnali, pure perché avrete sicuramente maggiore energia e maturerete di più rispetto ad ora.

Previsioni oroscopo 2022 per Gemelli, Bilancia, Cancro e Vergine

Al nono posto della classifica dell’oroscopo 2022 troviamo il segno dei Gemelli che dovranno aspettare i mesi estivi per avere delle soddisfazioni che possano fare la differenza. Ci potrebbero essere delle difficoltà sul lavoro, non dovete abbattervi ma dare il massimo. Al decimo posto si trova il segno della Bilancia, Marte avrà poche energie, ma non voi non perdete il vostro ottimismo. All’undicesimo posto si trova il Cancro: dovreste aspettare i mesi estivi, in cui la situazione a lavoro si sbloccherà, anche per chi sta ancora cercando un lavoro. All’ultimo posto della classifica dei segno zodiacali per l’orosocpo 2022 si trova la Vergine, in quanto Giove è in forte opposizione. La prima metà dell’anno è il periodo più complicato. Dovreste prendervi dei momenti da dedicare a voi stessi.

