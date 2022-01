Oroscopo 2022 di Simon & The Stars, Classifica dei segni/ In crisi Toro, Vergine e…

Oroscopo 2022 di Simon & The Stars, Classifica dei segni: Toro, Vergine e Acquario in difficoltà

Con la fine del 2021 e l’inizio del nuovo anno arriva immancabile l’oroscopo 2022 di Simon & the Stars, al secolo Simone Morandi. L’astrologo ha stilato una classifica dei segni zodiacali e sulle previsioni per il loro 2022. Quali saranno i segni meno fortunati nel nuovo anno? Per il Toro, segno di Terra, il 2022 sarà un anno nel quale uscire dalle situazioni sgradevoli più che vivere una vera e propria riscossa. Un’annata di passaggio quindi, di attesa, di costruzione per un futuro migliore: dovrete concentrare le vostre forze nella riparazione dei danni arrecati da un 2021 stentato e difficoltoso. Uscite da un lungo periodo di delusioni e le prime settimane dell’anno in arrivo non saranno generose, ma potrebbe capire gli errori e le persone con le quali vale la pena costruire. Se la prima parte dell’anno sarà quindi terapeutica, nella seconda dovrete focalizzarvi sull’introspezione, per capire e mettere a fuoco le situazioni, le persone, le occasioni da cogliere in futuro. Avrete 12 mesi di tempo per prepararvi al 2023, un nuovo anno in cui i pianeti finalmente saranno dalla vostra parte.

Oroscopo 2022 di Simon & The Stars, Classifica dei segni/ Al top Ariete, Gemelli e…

Oroscopo 2022, le previsioni per la Vergine di Simon & the Stars

Anche le Vergine, segno di Terra, vivrà fasi alterne nel 2022 e dovrà focalizzare la sua attenzione soprattutto sulle reali priorità da porre in evidenza nel nuovo anno. Negli anni scorsi la Vergine, secondo l’oroscopo di Simon & The Stars, si è nascosta dietro la sua maschera di imperturbabilità, un atteggiamento che non ha più senso portare avanti. Giove sarà opposto alla Vergine, motivo per il quale, anche se non sarà un annata da dimenticare o buttarsi alle spalle, sarà però l’inizio di un periodo di verifiche e autoanalisi. Secondo l’oroscopo 2022 sarà un anno di bilanci e riprogrammazione in ogni ambito, sentimentale e lavorativo, l’occasione giusta per prendersi una pausa, riformulare la propria vita pronti per ripartire con slancio nel 2023, anno nel quale, chi avrà saputo concedersi il tempo dell’analisi, sarà pronto per nuovi progetti.

Paolo Fox, Oroscopo 2022 a I Fatti Vostri/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario

Acquario, che anno sarà per l’oroscopo 2022 di Simon & the Stars?

L’Acquario nel 2021 ha preso delle decisioni importanti, ha detto spesso “no” in vari ambiti. Quindi il nuovo anno per l’Acquario, secondo le previsioni dell’oroscopo 2022 di Simon & The Stars, sarà all’insegna del cambiamento, ma leggero, senza strappi eccessivi o decisioni impreviste e irrazionali. D’altronde Saturno è ancora ben presente nel segno, almeno nella prima parte dell’anno, un Saturno non del tutto avverso, ma in grado di generare incomprensioni. A partire dal mese di maggio l’Acquario dovrà e potrà tornare a costruire, a ingrandire la propria sfera di progetti e seguire le proprie ambizioni. Ovviamente il periodo che va dall’inizio dell’anno al mese di maggio è l’occasione per continuare a valutare, analizzare ma con occhio ora positivo, pronti alla svolta. Gli Acquari più intraprendenti, soprattutto dalle prime fasi dell’estate 2022, vedranno realizzarsi i propri progetti, un momento nel quale potranno osare di più perché Saturno lentamente lascerà il segno.

LEGGI ANCHE:

Paolo Fox, Oroscopo 2022 a I Fatti Vostri/ Previsioni per Cancro, Scorpione e Pesci

© RIPRODUZIONE RISERVATA