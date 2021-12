Oroscopo 2022, Paolo Fox/ Amore, lavoro, salute: Ariete in crescita, Toro e Gemelli..

Oroscopo Paolo Fox 2022: che anno sarà per Ariete, Toro e Gemelli

L’oroscopo di Paolo Fox 2022 ci porta ad analizzare quelle che sono le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli. Il noto astrologo torna protagonista su DiPiù Tv e racconta alcuni particolari molto interessanti. L’Ariete ha perso fin troppo tempo a mettere insieme delle questioni burocratiche che non hanno portato a niente, anzi sono numerosi gli errori di valutazione purtroppo commessi. Il problema del segno è quello di voler fare tutto e subito, spesso incappando in errori diplomatici. Il Toro vive un nuovo desiderio di libertà con voglia di raggiungere risultati dopo un momento non proprio semplice. Si adotterà una nuova filosofia di vita per superare molti problemi vissuti nell’ultimo periodo. I Gemelli dovranno aspettare l’estate per riuscire ad accumulare situazioni molto interessanti dal punto di vista del lavoro. Il 2022 sarà un anno molto interessante anche perché si riuscirà di mettere al proprio fianco persone decisamente positive.

Andiamo ad analizzare da vicino il campo legato all’amore seguendo l’oroscopo di Paolo Fox 2022. Marzo sarà un mese molto interessante per l’Ariete, pieno di sorprese e in grado di cullare alcune prospettive verso il futuro. Venere tornerà favorevole dal 6 marzo regalando ottime risposte anche per quelli che sono i cuori infranti. Il Toro si troverà a vivere invece il passaggio di Venere in maniera favorevole già da gennaio, pronto a capire che presto arriveranno delle ottime risposte. I più fortunati sono quelli che già da tempo condividono una storia e che oggi potrebbero fare uno step ulteriore in avanti. I Gemelli a marzo inizieranno a vedere le prime buone notizie, a loro darà una mano non solo Venere ma anche Marte. Entrambi saranno attivi da domenica 6 marzo. Attenzione al denaro che può portare a qualche complicazione di troppo in alcune circostanze. La curiosità è sicuramente quello che scatena il segno nel desiderio di trovare l’amore con grande entusiasmo e la solita voglia di conoscere persone interessanti.

Il lavoro è un altro campo molto seguito dagli appassionati dell‘oroscopo Paolo Fox che torna protagonista per il 2022 su DiPiù Tv. L’Ariete ha bisogno di eliminare situazioni che si possono considerare complicate. Chi ha già iniziato a pensare in maniera positiva quest’anno sarà sorretto dalle stelle che aiuteranno a superare momenti di pessimismo che a volte va detto è un po’ ingiustificato. Il Toro è pronto nel 2022 a vivere dei round importanti, molti li vincerà. Quello che sicuramente gratifica è che se qualcuno ha provato a sostituire il segno in campo professionale questo l’ha fatto rimpiangere, motivo in più per specificare ai superiori quanto sia importante l’apporto fornito e come vada riconosciuto a livello economico. I Gemelli, noto segno d’aria, sono sicuramente in cerca di libertà per questo se fa un lavoro che non gli piace rischia di sentirsi oppresso, schiacciato. Serve un po’ di ribellione e la voglia di uscire da situazioni al momento non di facile gestione.

Non meno importante è la salute a cui anche quest’anno Paolo Fox, nel suo oroscopo per il 2022, dedica uno spazio molto interessante. L’Ariete deve risolvere quel qualcosa che sembra non andare all’inizio dell’anno. Gennaio e febbraio di fatto saranno due mesi di riallineamento con i quali si dovrà fare i conti ma che porteranno a un ritorno favorevole. Luglio sarà un mese molto importante per il recupero delle energie. Il Toro si troverà a vivere un buon recupero già da gennaio visto che Giove sarà in buon aspetto. Urano continuerà il suo transito e potrà regalare qualcosa di solido in un momento in cui si cercano sicuramente delle certezze. I Gemelli si prenderanno una pausa di riflessione a febbraio per cercare un po’ di serenità, cosa che ultimamente si è un po’ persa. Quando non ci sono stimoli si rischia di annoiarsi e di veder riversati sulla salute alcuni problemi. Il mese di marzo sarà molto importanti per vivere una crescita fisica anche attraverso alcune cure.



