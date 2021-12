Oroscopo 2022, Paolo Fox/ Ariete, Toro, Pesci: Salute, amore e lavoro le previsioni per il nuovo anno

Salute, chi il top per l’oroscopo Paolo Fox 2022 tra Ariete, Toro e Pesci

Che anno sarà dal punto di vista della salute per Ariete, Toro e Pesci? Leggiamo cosa ci dice in merito l’oroscopo Paolo Fox 2022 su DiPiù Tv. L’Ariete si troverà di fronte a un franco recupero già nel mese di marzo, questo avverrà sia dal punto di vista fisico che da quello mentale. Dal 14 marzo il cielo volgerà a favore diventando davvero molto interessante. Per alcuni che hanno sofferto di qualche patologia forse potrebbe essere il momento per iniziare delle nuove cure. L’ottimo aspetto di Giove renderà già il mese di gennaio favorevole per il Toro in merito alla salute. Attenzione però ai giorni 18, 19 e 25 che potrebbero essere un pochino più movimentati in tal senso. I Pesci possono sorridere. Anche chi è afflitto da problemi cronici che non riesce a superare in questo periodo potrebbe trovare la forza giusta per raggiungere delle risposte. Si potrà capire che magari di fronte a un medico fidato si possono risolvere anche problemi che sembravano complicati. Sicuramente tra i tre segni chi avrà maggiori chance di viverla meglio sono quelli nati sotto il segno dei Pesci.

E l’amore? L’oroscopo Paolo Fox 2022 ci dice che l’Ariete negli ultimi anni ha fatto qualche errore di valutazione e potrebbe tornare a vivere le cose con maggiore attenzione in questo imminente anno nuovo. Anche sotto questo punto di vista, come per quanto riguarda la salute, il mese di marzo sarà davvero sorprendente e permetterà di puntare verso delle prospettive intriganti. Nonostante un gennaio tutto sommato positivo il segno del Toro dovrà fare molta attenzione nei giorni 18 e 19 perché in questi giorni si dovranno gestire bene le forze per evitare a ritrovarsi a vivere delle discussioni magari col partner. Luglio invece è un mese decisamente intrigante dove Marte si risveglierà e con lui la passione. I Pesci devono fare attenzione in amore perché sono spesso idealisti e rincorrono delle storie che sono di fatto impossibili. Serve grande forza per raggiungere i propri obiettivi, ma si deve fare tutto con grande calma senza farsi prendere dal panico di rimanere da soli.

Concludiamo questo viaggio nell’oroscopo Paolo Fox 2022 con il lavoro. In questo senso l’Ariete quando si mette in testa qualcosa vuole arrivare più avanti possibile, questo però spesso induce a cadere nei rischi che comporta l’avere fretta. Forse sarebbe il caso a volte di essere più metodici e di affidarsi alla razionalità invece che all’entusiasmo. Il Toro si troverà a vivere delle soddisfazioni nella seconda parte dell’anno, praticamente a raccogliere quanto non ha fatto fino a questo momento. A volte però sembra proprio che si stia combattendo contro i mulini a vento, senza nessuno che abbia voglia di dare delle risposte o stendere una mano in aiuto. I Pesci si troveranno di fronte a nuove possibili strade in grado di far dare una svolta anche a quelle situazioni che sembravano impossibili da raggiungere. Serve per questo forza e grande determinazione. Il prestigio e la professionalità potrebbero risentire in positivo di alcune buone esperienze.

