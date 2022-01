Oroscopo 2022, Paolo Fox Classifica a Soliti Ignoti/ Diretta: anticipazioni i segni al top in amore, lavoro

OROSCOPO PAOLO FOX 2022 TORNA PROTAGONISTA A “SOLITI IGNOTI SPECIALE LOTTERIA ITALIA”

Oroscopo Paolo Fox 2022 protagonista anche durante “Soliti Ignoti – Il Ritorno“, nella puntata speciale abbinata all’estrazione finale della Lotteria Italia 2022. Del resto, non poteva mancare l’astrologo, esperto di fortuna… Dunque, parteciperà alla grande serata, fornendo le sue previsioni su tutti i segni dello Zodiaco per questo nuovo anno che si spera possa essere davvero quello della rinascita. Si conferma comunque un appuntamento entrato ormai nella tradizione: Paolo Fox, infatti, ha partecipato in più occasioni ad eventi così importanti al fianco di Amadeus. Si ripete il giorno della Befana, che sarà supermilionaria visti i premi in palio.

C’entreranno anche le stelle? Non è detto, ma di sicuro qualche indicazione importante l’Oroscopo Paolo Fox 2022 ce la può dare. Le “anticipazioni” non mancano, le ha fornite infatti a Capodanno durante lo show radiofonico di Radio Deejay condotto da Nicola e Gianluca Vitiello. Segno per segno, ha raccontato cosa ci aspetta quest’anno. Pronti a scoprirlo in attesa delle previsioni più dettagliate di oggi ai “Soliti Ignoti – Il Ritorno – Speciale Lotteria Italia 2022“?

RINASCITA PER ARIETE E LEONE: OROSCOPO PAOLO FOX 2022

Pesci, Ariete e Cancro sono tra i segni più forti di quest’anno. Partiamo da questo presupposto prima di entrare nel merito dell’Oroscopo Paolo Fox 2022. Ariete deve sapere che Giove entra nel segno a maggio, quindi deve aspettarsi un anno di rinnovamento e di minori fatiche anche a livello sentimentale. Per quanto riguarda il Toro, una ventata di stabilità dal punto di vista delle relazioni arriverà ad aprile, ma dovrà fare attenzione alla sfera economica. Giove invece sarà un po’ storto per i Gemelli all’inizio dell’anno, ma sarà tra quelli che se la caverà meglio… Il Cancro è caratterizzato da un forte desiderio di fare cose nuove, anche di cambiare lavoro, una voglia che sarà alta tra maggio e luglio. Per quanto riguarda l’amore, sarà più presente. Saturno contrario per i Leone, ma questo rappresenterà uno stimolo: l’Oroscopo Paolo Fox 2022 prevede infatti una crescita importante, quasi una rinascita. Passiamo alla Vergine, che vivrà un 2022 di cambiamenti anche professionali. Giugno sarà decisivo per questi rinnovi.

OROSCOPO 2022: PESCI TRIONFATORI SECONDO PAOLO FOX

Non è stata facile l’ultima parte del 2021 per i Bilancia, che in questa prima parte del nuovo anno vogliono togliersi dei sassolini dalle scarpe. Lo faranno tra gennaio e febbraio, ma quest’anno sarà per loro caratterizzato da nuove regole, mentre durante l’estate faranno i conti con l’opposizione di Giove. Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per il 2022 dello Scorpione parlano di un anno importante, anche perché Giove sarà in ottimo aspetto soprattutto a gennaio e febbraio. Anno di ripresa per i Sagittario, che avranno una bella vittoria se hanno subito un sopruso. Chi ha a che fare con cause e questioni legali, troverà ottime soluzioni da maggio. Per i single questo sarà un mese di incontri, come quello di giugno. Dato per favorito dal 2020, il Capricorno in questi primi mesi dell’anno deve ragionare sui progetti da portare avanti. Un anno di ritrovato equilibrio prevede invece l’Oroscopo Paolo Fox per l’Acquario, che vivrà un mese positivo per le relazioni a marzo. Infine, i grandi trionfatori del 2022: i Pesci, che avranno Giove nel segno dopo 12 anni e vivranno i mesi più importanti ad aprile e agosto.



