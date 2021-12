Oroscopo 2022, Paolo Fox/ Gemelli, Cancro, Capricorno: i top e flop per amore, lavoro e salute

Oroscopo 2022, Lavoro: la situazione di Gemelli, Cancro, Capricorno

Soffermiamoci su cosa dice per Gemelli, Cancro e Capricorno per l’oroscopo Paolo Fox 2022. Il noto astrologo ha parlato per l’imminente anno nuovo su DiPiù Tv. Questo triplice parallelo nasce da alcune riflessioni nel campo del lavoro. Alcuni dei Gemelli potrebbero sentire di non aver finito il loro percorso in maniera corretta decidendo di tornare all’Università o a completare qualcosa lasciato a metà. L’estate sarà importante perché porterà delle esperienze in grado di rivelarsi molto importanti verso il futuro. Il segno del Cancro potrebbe portare avanti dei progetti interessanti quando a marzo Giove inizierà un transito decisamente positivo e che potrebbe regalare grande energia. Serve però determinazione e attenzione nell’organizzare le idee. Il segno del Capricorno si potrebbe trovare a vivere dei momenti molto intriganti con delle proposte che alcuni accetteranno e altri metteranno in standby a fronte di fortissime tentazioni. Attenzione a qualche pagamento arretrato che potrebbe finalmente arrivare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 dicembre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: amore e salute

Salute, chi il top per l’oroscopo Paolo Fox 2022 tra Gemelli, Cancro e Capricorno

Cosa ci dice poi l’oroscopo di Paolo Fox 2022 per la salute di Gemelli, Cancro e Capricorno? Per i Gemelli tutto tornerà in discussione con il primo obiettivo che rimarrà la ricerca di una serenità al momento sconosciuta. Tra i giorni 9, 10, 18 e 28 marzo si potrebbero iniziare delle cure mediche che si potrebbero rivelare molto importanti per il futuro. L’agitazione invece vivrà da protagonista nella seconda metà di aprile. Il Cancro non si deve affaticare troppo in un periodo in cui dovrebbe cercare, quando necessario, di tirare i remi in barca. Soprattutto il mese di maggio potrebbe essere complicato e difficile da gestire sotto diversi punti di vista compreso quello della salute. Il Capricorno si troverà a dover gestire pronti via nel 2022 un carico inaspettato di energia. Il consiglio è quello di riuscire a trattenerne un po’ e di non bruciarla tutta subito per evitare poi di arrivare scarichi a quando potrebbero arrivare dei momenti maggiormente complicati. La strategia in questo senso è davvero importante se si attua con intelligenza. Sicuramente proprio il Capricorno potrà cogliere maggiori occasioni dal nuovo anno.

Bilancia, oroscopo 2022 di Paolo Fox/ Lavoro, amore e salute: quanti cambiamenti

Gemelli, Cancro e Capricorno, come sarà il nuovo anno in amore? Le previsioni dell’Oroscopo 2022 di Paolo Fox svelano che…

E ora spazio all’amore, l’oroscopo di Paolo Fox 2022 per Gemelli, Cancro e Capricorno è molto chiaro. Il segno dei Gemelli vedrà crescere il desiderio di innamorarsi mese dopo mese lungo il corso del nuovo anno, il 2022. Attenzione però perché i sentimenti che si vivono in questo momento devono essere assolutamente puri e non condizionati da interessi altri. Giove transita a maggio e potrebbe portare a valutare anche dei nuovi incontri, delle persone magari conosciute da poco. Chi tra i Cancro è solo al momento non se la sente di giurare amore eterno verso qualcuno anzi cerca storie fugaci e senza troppa importanza. Luglio vedrà Venere entrare nel segno e regalare qualche momento davvero molto interessante, favoriti gli incontri. Alcuni tra i Capricorno cercheranno di tenere a bada i sentimenti ma è una cosa quasi impossibile da fare anche perché magari non è detto che ci sia la stessa determinazione dall’altra parte. Non farà male di certo ogni tanto anche buttarsi in qualcosa di nuovo senza però ferire nessuno.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 dicembre 2021/ Come andrà per Leone, Sagittario e Ariete

© RIPRODUZIONE RISERVATA