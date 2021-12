Oroscopo 2022, Paolo Fox/ Leone, Sagittario, Bilancia: difficile trovare un top

Salute, chi il top per l’oroscopo Paolo Fox 2022 tra Leone, Sagittario e Bilancia

L’oroscopo di Paolo Fox torna su DiPiù Tv per analizzare da vicino il nuovo anno, il 2022. Andiamo a leggere cosa ci racconta per la salute di Leone, Sagittario e Bilancia. Il Leone troverà presto nell’orbita del segno Mercurio e Luna, però in opposizione. Questo potrebbe portare qualche problema in più e anche un po’ di stanchezza di cui non sarà facile liberarsi. Forse è il momento di affrontare qualche aspetto della propria salute per evitare di avere problemi maggiori in futuro. Il Sagittario non si deve stancare e deve fare attenzione al fegato che con le articolazioni diventa punto debole in questo periodo. Cercare di condurre una vita maggiormente sana non può che essere un’opportunità per stare bene. La Bilancia dovrà fare molta attenzione tra l’11 maggio e il 28 ottobre quando avrà uno sgradevole Giove in opposizione. I rischi che ne derivano sono quelli di complicare anche ciò che verrà dopo e vivere il tutto con qualche pensiero di troppo. Difficile stabilire un top in un anno non semplice.

Oroscopo 2022, Lavoro: la situazione di Leone, Sagittario, Bilancia

Voltiamo pagina per l’oroscopo Paolo Fox 2022 e analizziamo il lavoro. Il Leone viene da due anni molto intensi, dove ha lavorato in maniera quasi ossessiva. Ora però ha bisogno di riposare un pochino, tirare i remi in barca e godersi le persone più care. Questo perché nel nuovo anno si capirà che a volte è più importante un rapporto della conquista del successo professionale o di un assegno importante. Dalla seconda parte dell’anno il Sagittario rifiuterà ogni tipo di compromesso cosa che non ha fatto molto spesso negli ultimi mesi. Non si avrà più voglia di trattare, ma solo di dettare condizioni agli altri. La Bilancia dovrà scendere a compromessi, cercare di capire che non si può sempre avere quello che si desidera. Nonostante questo se si agirà con moderazione si potrebbero raccogliere dei risultati molto interessanti. Alcune questioni burocratiche potrebbero portare a delle complicazioni di non facile gestione.

Leone, Sagittario e Bilancia, come sarà il nuovo anno in amore? Le previsioni dell’Oroscopo 2022 di Paolo Fox svelano che…

L’amore è un campo di grande interesse dell‘oroscopo Paolo Fox 2022, soffermiamoci su Leone, Sagittario e Bilancia. Il Leone metterà da parte un attimo il lavoro per la persona che ama, il transito importante di Saturno ha fatto capire che questa è la strada giusta da percorrere. Per chi è single invece l’amore può scoccare all’improvviso anche attraverso un colpo di fulmine. Attenzione alla metà di luglio quando Mercurio nel segno potrebbe favorire gli incontri. Il Sagittario potrebbe decidere di dare un taglio col passato, di perdere le speranze nel coltivare rami secchi per farli rinverdire. Forse in certe occasioni sono più utili le cesoie dei fertilizzanti. La Bilancia avrà un inizio di 2022 pesante, ma via via si toglierà delle soddisfazioni anche nel campo dell’amore. Gli incontri saranno favoriti soprattutto dopo marzo con l’opposizione di alcuni pianeti che caleranno improvvisamente e non daranno più fastidio come in partenza.

