Oroscopo 2023 di Branko, i top e flop/ Le previsioni su amore, lavoro e salute

Oroscopo Branko 2023: le previsioni per il prossimo anno

L’esperto astrologo Branko anche quest’anno ha stilato le previsioni per il 2023. Sarà un anno che vedrà importanti movimenti planetari che incideranno su tutti i segni in modo diverso: in alcuni casi sarà un successo e in altri ci sarà da lottare, dice l’oroscopo Branko 2023!

Bilancia, oroscopo 2023 di Branko/ Amore, lavoro, salute: un anno che stupirà

Gli eventi più significativi accadranno tra marzo e aprile, quando Saturno, il pianeta del rigore e del karma, lascerà il segno dell’Acquario e si trasferirà nel segno dei Pesci; Marte terminerà la sua lunga permanenza nei Gemelli e riprenderà la sua strada da un segno all’altro e infine il lontano Plutone, dopo 248 anni, arriverà nel segno dell’Acquario: rivoluzioni e stravolgimenti sono in arrivo. In definitiva, quali saranno i segni Top e Flop del 2023 dell’oroscopo Branko? Scopriamoli insieme!

Scorpione, oroscopo 2023 di Branko/ Amore, lavoro, salute: un anno di lotta

Oroscopo Branko 2023: i segni TOP in amore, lavoro, salute

Il 2023 è l’anno della riscossa per molti segni che il successo se lo sono davvero sudato! Uno di questi è certamente il Leone, che vede finalmente la conclusione dell’opposizione di Saturno ed è baciato dall’amore! Il “re dello zodiaco” è indubbiamente il segno più fortunato per i sentimenti, perché, segnala l’oroscopo Branko 2023, vedrà l’ingresso di Venere nel segno a partire da giugno e non sarà un transito normale: il pianeta vi sosterà molto a lungo, fino a ottobre!

Un segno amico del Leone (perché sempre di fuoco) è l’Ariete, che avrà Giove con sé per tutta la prima parte dell’anno: il pianeta dell’abbondanza premia soprattutto il lavoro dipendente, con promozioni e possibilità di avanzamenti di carriera. I segni che invece vedranno la realizzazione dei propri sogni sono il Toro e il Capricorno: il primo, perché porterà a compimento i cambiamenti positivi spinti da Urano negli scorsi anni, grazie a Giove che entrerà nel segno in maggio, mentre il secondo, dopo i primi mesi di duro lavoro e lotta, raccoglierà i frutti nella seconda parte dell’anno; non ci saranno più scuse per portare a termine i propri progetti! Per questi segni la salute è ottima, tuttavia Giove e Venere sono pianeti che amano l’abbondanza anche a tavola: attenzione a non ingrassare troppo!

Sagittario, oroscopo 2023 di Branko/ Amore, lavoro, salute: Saturno contro

Oroscopo Branko 2023: i segni FLOP in amore, lavoro, salute

I segni che secondo l’oroscopo Branko 2023 dovranno faticare un po’ di più sono quelli che soffriranno maggiormente il trasloco di Saturno, dall’Acquario ai Pesci. Il pianeta, quando è opposto, costringe a tagliare rami secchi e tutto ciò che non permette la crescita. È ciò che accadrà, per esempio, al segno della Vergine e della Bilancia che negli ultimi mesi dell’anno vedranno l’arrivo di Venere: chissà che in un anno complicato non arrivi l’amore?

Lo Scorpione vivrà delle contraddizioni nel cielo dei sentimenti: mentre Saturno chiede serietà, subirà il richiamo della trasgressione da una Venere opposta. Il pianeta dell’amore affliggerà anche l’Acquario che, nel segno del Leone lo farà sentire insicuro, poco amato e molto polemico. Per il Sagittario, Saturno sarà in quadratura e andrà a toccare l’ambito familiare: rimetterà in discussione tutto e forse penserà anche di trasferirsi all’estero! In un’ideale classifica, mettiamo Cancro, Gemelli e Pesci verso metà: il primo vedrà riemergere problematiche del passato, ma troverà la sua strada e la salute sarà finalmente ottima; il secondo dovrà imparare a essere più concreto e il terzo, con Saturno nel segno, dovrà fare un grosso lavoro su se stesso che però porterà a una maggiore forza e consapevolezza.

Oroscopo Branko 2023: i mesi Top e Flop di tutti i segni

Fin’ora abbiamo schematizzato a grandi linee quelli che sono i segni più fortunati e quelli meno agevolati nell’oroscopo Branko 2023, tuttavia sappiamo che per nessuno è sempre tutto rose e fiori! Certamente ci saranno momenti più o meno favorevoli per tutti: vediamo quali sono in base ai mesi ritenuti Top e Flop, in tutti i segni, nell’oroscopo Branko 2023.

Ariete: i mesi migliori sono quelli da gennaio ad aprile, in cui Giove sostiene con la sua abbondanza e Venere è amica. Il momento peggiore? Ottobre, perché la salute non sarà ottima;

Toro: mese Top maggio, con l’arrivo di Giove nel segno, ottimo per il lavoro e il denaro, mentre ottobre sarà più difficile con l’ingresso di Marte in Scorpione segno non proprio amico, né per gli affari, né per la salute;

Gemelli: un pessimo maggio che vedrà gli estroversi Gemelli chiudersi a riccio, con tanti pianeti in opposizione, ma subito liberati in giugno, grazie all’arrivo di Venere, positiva per l’amore, e Mercurio, vivace per gli affari;

Cancro: il mese migliore è decisamente luglio, con tutti i pianeti a favore, sia in amore sia per il lavoro, e i peggiori sono settembre e ottobre a causa di Marte: attriti in famiglia sono all’orizzonte;

Leone: da giugno a ottobre baciati da Venere, sono i re dell’amore per quest’anno, mentre ottobre, novembre e dicembre saranno i mesi più difficili, soprattutto dal punto di vista professionale;

Bilancia: da giugno a settembre sarà protagonista l’amore, con una Venere molto positiva. Il mese peggiore? Marzo, perché non avrà più l’energia potente di Marte e un po’ di stanchezza si farà sentire;

Scorpione: i mesi migliori sono ottobre, novembre e dicembre, per il lavoro e gli affari, mentre in luglio e agosto Venere opposta farà un po’ perdere la testa in amore: voglia di trasgressione, ma Saturno riporta i piedi per terra;

Sagittario: sono i mesi primaverili e quelli invernali i migliori, soprattutto per le opportunità di lavoro, mentre l’estate sarà un po’ nervosa, con scontri e diatribe in famiglia e con i capi;

Capricorno: da luglio in poi, tutta la seconda parte del 2023 è ottima per il successo personale. Il mese peggiore? Febbraio, con problemi in ambito familiare e nella salute, non proprio eccellente;

Acquario: gennaio, febbraio e marzo sono mesi baciati dall’amore e anche gli affari sono positivi. Agosto è il mese peggiore, perché Venere in Leone rende fragili e polemici con tutti;

Pesci: maggio è il mese perfetto, con nessun pianeta contro. Successo in amore e negli affari in vista. Settembre è decisamente il più pesante per la salute: Saturno indebolisce denti e articolazioni.

Queste le “sentenze” Top e Flop dell’oroscopo Branko 2023 per tutti i segni: buon anno astrologico a tutti!











© RIPRODUZIONE RISERVATA