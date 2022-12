Oroscopo 2023 di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Previsioni per amore…

Oroscopo 2023 di Paolo Fox: le previsioni per l’ariete

Nel consueto spazio dedicato all’Oroscopo 2023 di Paolo Fox all’interno della trasmissione “I Fatti vostri”, in onda su Raidue e condotta da Salvo Sottile e Anna Falchi, ha svelato le previsioni per il 2023. Nella puntata del 30 dicembre, l’astrologo più famoso d’Italia, ha svelato, segno per segno, cosa aspettarsi dal nuovo anno in base all’andamento delle stelle per amore, lavoro e salute. Come sarà, dunque, il nuovo anno per i nati sotto il segno dell’ariete, toro, gemelli e cancro? Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox 2023, per l’ariete, sarà un anno particolarmente interessante.

I primi sei mesi saranno interessanti soprattutto per la sfera lavorativa. Chi ha intenzione di sviluppare un progetto, avrà l’occasione giusta per farla. Non mancherà, tuttavia, il momento da dedicare ai sentimenti. Per chi prova qualcosa di forte, i mesi di febbraio marzo e aprile saranno mesi importanti. Gli altri mesi dell’anno saranno dedicati alla riflessione.

Oroscopo 2023 di Paolo Fox: le previsioni per toro e gemelli

Secondo le previsioni dell’Oroscopo 2023 di Paolo Fox, il nuovo anno, porterà novità importanti, nella sfera sentimentale dei nati sotto il segno del Toro. I mesi più interessanti saranno aprile e maggio e qualcuno potrà pensare anche a scelte importanti. Maggio, in particolare, è il mese delle scelte non solo nella sfera sentimentale, ma anche lavorativa. Da tempo, i nati del segno provano a sbloccare diverse situazioni e il 2023 sembra l’anno giusto per farlo.

Anno un po’ contradditorio per i nati sotto il segno dei Gemelli che non amano essere isolati e non avere nulla da fare. Qualche dubbio lavorativo sorgerà intorno al mese di marzo mentre per l’amore, il 2023, premia soprattutto ad aprile e non è esclusa la possibilità di un evento speciale. Il 2023 funzionerà meglio per le questioni sentimentali che lavorative.

Oroscopo 2023 di Paolo Fox: le previsioni per il cancro

Cosa prevedono, infine, le stelle per il 2023 per i nati sotto il segno del Cancro secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox? Sarà un 2023 importante per la presenza di due alleati: Saturno da marzo e Giove da metà maggio. Il 2022 si conclude con una grande stanchezza, fatica fisica e nervosismo, ma il nuovo anno promette un’importante ripresa.

Prima, tuttavia, di sentirvi liberi dai problemi, sarà necessario aspettare un po’. Non cercate di trarre immediatamente le conseguenze di quello che avete fatto, ma aspettate la primavera quando ci sarà un momento di grande interesse e con Venere nel segno da maggio, le occasioni sentimentali non mancheranno mentre da luglio potrebbero arrivare proposte lavorative.

