Oroscopo 2023 di Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Previsioni: lavoro…

Oroscopo 2023 di Paolo Fox: le previsioni per Leone

Come sarà il nuovo anno, secondo l’andamento delle stelle, per i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Chi vivrà un 2023 ricco di emozioni e di occasioni lavorative che riusciranno a cambiare aspetti importanti della propria vita? A rispondere a tali domani è Paolo Fox che, nella puntata de I Fatti Vostri del 30 dicembre ha svelato le previsioni dell’Oroscopo 2023 di Paolo Fox dando consigli su come affrontare i prossimi dodici mesi sia nella sfera sentimentale che lavorativa. Secondo le previsioni dell’astrologo più famoso della televisione italiana, i nati sotto il segno del Leone, chiudono il 2022 con qualche nervosismo di troppo.

Il 2023 non inizierà nel migliore dei modi. I mesi di gennaio, febbraio e marzo saranno ancora abbastanza complicati per la presenza di qualche problema sul lavoro, ma poi ci sarà una netta ripresa. Il 2023, tuttavia, dev’essere sfruttato soprattutto entro i primi mesi per la situazione lavorativa, sia per cercare nuove occasioni che per firmare un accordo.

Oroscopo 2023 di Paolo Fox: le previsioni per Vergine e Bilancia

Secondo le previsioni dell’Oroscopo 2023 di Paolo Fox, i nati sotto il segno della Vergine dovranno aspettare il mese di maggio per vedere qualche novità. Sfruttate i primi mesi per chiudere ciò che non vi fa stare bene in attesa di una primavera che vi aiuterà a trovare il riscatto. Febbraio sarà un mese favorevole così come agosto e settembre in cui ci sarà qualche occasione in più da sfruttare.

Non sarà un inizio d’anno promettente quello che attende i nati sotto il segno della Bilancia. Durante i primi mesi del 2023 non mancheranno momenti di down in cui sarà necessario tirare fuori la grinta per affrontare tutto. Per avere un periodo migliore sarà necessario aspettare ottobre e novembre. Gli ultimi mesi dell’anno, dunque, sono quelli da sfruttare.

Oroscopo 2023 di Paolo Fox: le previsioni per lo Scorpione

Come sarà, infine, il 2023 per i nati sotto il segno dello Scorpione secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox 2023? Dopo un inizio un po’ difficile, da marzo 2023 ci sarà una netta ripresa grazie al transito di Saturno. Nella vita lavorativa, qualcuno dovrà decidere se firmare o meno un contratto o cambiare totalmente.

Nel complesso, la primavera del 2023 porterà aria di cambiamento nella vita dei nati sotto il segno dello Scorpione che, tuttavia, dovranno essere bravi a cogliere al volo le occasioni, professionali e sentimentali, che arriveranno.

